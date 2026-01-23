Ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, επειδή το θύμα τον απείλησε και τον σημαδεύτηκε με καραμπίνα.

Η πράξη έγινε το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, ενώ ο δράστης ανέφερε πως δεχόταν απειλές από το θύμα το προηγούμενο διάστημα.

Κατά τη μαραθώνια απολογία του ο δράστης δήλωσε μετανιωμένος και τόνισε ότι λειτούργησε υπό καθεστώς φόβου μετά τις απειλές και την παρουσία όπλου.

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία να έχει οδηγηθεί στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος υποστήριξε, ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενος πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα. Όπως ανέφερε, το προηγούμενο διάστημα δεχόταν απειλές και φοβόταν για τη ζωή του. «Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στη μαραθώνια απολογία του, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την πράξη του.

Ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν, ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον πλήττουν στο κεφάλι και την πλάτη. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να αντικρούουν τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.

Φωτογραφία ντουκουμέντο

Το MEGA και η εκπομπή «Live News» παρουσίασαν νέα φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη σκηνή του εγκλήματος. Στην εικόνα διακρίνεται, ότι το παράθυρο του οδηγού στο όχημα του θύματος είναι ανοιχτό, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει, ότι προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση. «Σημαίνει ότι μπορεί να λέχθηκαν κάποια πράγματα», σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπορεί το θύμα να σταμάτησε, να τον απείλησε με την άδεια καραμπίνα νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει, ο άλλος μόλις τον είδε με την καραμπίνα να έτρεξε στο αυτοκίνητο, αλλά ήδη το θύμα είχε φύγει. Άρα δεν δικαιούταν με τίποτα να πατήσει τη σκανδάλη».