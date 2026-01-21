Προφυλακίστηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Μακρυνείας, που έγινε το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Μακρυνείας προφυλακίστηκε την Τετάρτη (21 Ιανουαρίου 2026), έπειτα από πολύωρη απολογία στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου. Το έγκλημα, που σημειώθηκε το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, έχει προκαλέσει σοκ στο Αγρίνιο και σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η προφυλάκιση του καθ’ ομολογίαν δράστη θεωρούνταν αναμενόμενη, καθώς η απολογία του διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας ότι το θύμα τον απείλησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα το πρωινό της 17ης Ιανουαρίου.

Πριν από την απολογία του, εξετάστηκαν από τις δικαστικές αρχές στο Μεσολόγγι οκτώ μάρτυρες υπεράσπισης. Παρά τους ισχυρισμούς του, ο 44χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές. Επικοινώνησε με τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, όπου δήλωσε τι είχε συμβεί, ενώ συνελήφθη στο σπίτι του και παρέδωσε το όπλο του εγκλήματος.

Το χρονικό του φονικού

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 9 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, στο καφενείο του χωριού. Το θύμα βρισκόταν εκεί πίνοντας καφέ, όταν φέρεται να είδε τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Λίγο αργότερα, ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι καταδιώκεται, έκανε αναστροφή και πυροβόλησε με καραμπίνα προς το όχημα του κοινοτάρχη. Ο 50χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και το αυτοκίνητό του, εκτός ελέγχου, κατέληξε σε χωράφι ύστερα από πορεία περίπου 70 μέτρων.

Μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία, θεωρώντας αρχικά πως επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε προηγηθεί πυροβολισμός.