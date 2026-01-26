Είχε σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της οικογένειας και μετά από τέσσερα χρόνια κυκλοφορούσε ελεύθερος. Αποτέλεσμα; Λίγα χρόνια αργότερα να δολοφονήσει και τον ηλικιωμένο πατέρα του. Λάθη, παραλείψεις αλλά και κενά του νόμου οδήγησαν τελικά στη νέα πατροκτονία στην Γλυφάδα που σόκαρε το πανελλήνιο.

Η δικαστική συντάκτρια του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου είπε στο Live News πως ο νόμος με τον οποίο κατάφερε να βγει από τη φυλακή ο 46χρονος ήταν επικίνδυνα επιεικής.

«Έδινε τη δυνατότητα σε τέσσερα χρόνια να βγει ένας άνθρωπος διαγνωσμένα ψυχικά άρρωστος, που τιμωρήθηκε σε δεκαέξι χρόνια και όχι σε ισόβια – ακριβώς γιατί ήταν βαριά άρρωστος – και βγαίνει έξω σε τέσσερα χρόνια. Οι περιοριστικοί όροι δεν είναι γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Ο εισαγγελέας που είδε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ψυχικά βαριά άρρωστος, διέταξε ακούσια νοσηλεία. Ακούσαμε το πόσες φορές βγήκε και το πόσες φορές μπήκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο χωρίς να παραμείνει. Δεύτερον, οι γιατροί. Διότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει στυγερό έγκλημα, έχει καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη ως άνθρωπος μειωμένου καταλογισμού, όχι απλώς άρρωστος.

Τρίτο, το δικαστήριο. Ο δικαστής, όταν βλέπει μια τέτοια περίπτωση, αποφασίζει την υφ’ όρον απόλυση; Και το τέταρτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη οικογένεια και το συγκεκριμένο άνθρωπο, αφορά χιλιάδες οικογένειες με ψυχικώς πάσχοντες, που δεν θέλουν να κατανοήσουν, δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι ο άνθρωπός τους έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Εδώ η ευθύνη της οικογένειας, του ευρύτερου περιβάλλοντος είναι τεράστια».

Πώς ζούσε ο πατροκτόνος πριν από τις δολοφονίες

Ο 46χρονος μέχρι την ηλικία των 30 φέρεται να είχε μία φυσιολογική ζωή. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, με τους συγγενείς ωστόσο να λένε πως από μικρό παιδί η συμπεριφορά του ήταν περίεργη.

«Πολύ κλειστό παιδί από μικρός. Ήθελε λίγο σημασία παραπάνω και έπαιρνε το αντίθετο, έπαιρνε μόνο bullying. Τα υπόλοιπα παιδιά – γιατί είναι 4 στο σύνολο – είναι μία χαρά. Καμία σχέση. Αυτό το παιδί γεννήθηκε με θέμα, οπότε το διογκώσανε με όλο αυτό το bullying εκεί μέσα. Δεν του έδιναν σημασία, του φωνάζανε».

Στα 23 του οι γονείς του χώρισαν. Τα αδέλφια του άνοιξαν το δικό τους σπίτι, με τον ίδιο να μένει πίσω συγκατοικώντας με τη μητέρα του στο σπίτι τους στη Γλυφάδα, εκεί όπου λίγα χρόνια αργότερα έμελλε να τη μαχαιρώσει μέχρι θανάτου.

Η δολοφονία της μητέρας του

Ήταν Μάρτιος του 2014 όταν ο τότε 34χρονος γιος σκότωσε με μαχαίρι τη μητέρα του. Η 59χρονη γυναίκα ήταν στο μπάνιο του σπιτιού όταν εκείνος μπήκε μέσα και τη δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί αποκρουστική: «Δεν μας την δείχνανε. Λέει είναι τόσο… 45 φορές μαχαιρωμένη που δεν θα την αναγνωρίσετε», λένε συγγενείς.

Κι ενώ οι γείτονες τότε είχαν την εικόνα ενός πολύ συγκροτημένου και φιλήσυχου νεαρού που έμενε μαζί με τη μητέρα του, οι κοντινοί συγγενείς αποκαλύπτουν στο «Live News» πως ήταν κοινό μυστικό πως ο γιος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Τι λένε κοντινοί συγγενείς της οικογένειας

«Σχιζοφρένεια, από μικρός φαινόταν. Ήθελε βοήθεια από μικρός, αυτό ξέρω εγώ. Εθελοτυφλούσαν οι γονείς απλά, ότι είναι όλα καλά. Έπρεπε να τον είχε πάει για βοήθεια πολύ πιο νωρίς το παιδί εφόσον έβλεπε. Έλεγε ‘όχι είναι μία χαρά. Είναι κλειστό παιδί’. Ποτέ δεν το είχαν πάει για διάγνωση. Ποτέ. Αλλά ήταν φως φανάρι».

Κάπως έτσι η διάγνωση έγινε μετά το φρικτό έγκλημα. Ο γιος παραδόθηκε μόνος του στην Αστυνομία λέγοντας με ψυχραιμία πως δολοφόνησε τη μητέρα του.

«Απορούσαμε όλοι και του λέγαμε ‘πώς το έκανες αυτό παιδί μου; Πώς το έκανες;. (Έλεγε) ότι είναι μετανιωμένος. Πήγαινε στον τάφο της μητέρας του, έκλαιγε».

Τα καμπανάκια όμως είχαν ηχήσει πριν καν γίνει το πρώτο έγκλημα. Σε μία παλαιότερη ανάρτησή της, η μία κόρη είχε αναφερθεί στην αυταρχικότητα που φέρεται να είχε ο πατέρας τόσο στο μεγάλωμά τους όσο και προς τη μητέρα τους.

«Η μανούλα μου έζησε ακριβώς τη μισή της ζωή ως θύμα του ανδρός της. Για 29 χρόνια υπήρξε καλή νοικοκυρά σε ένα τεράστιο σπίτι, χωρίς βοήθεια, μεγάλωσε 4 παιδιά, χωρίς βοήθεια, και αν τολμούσε να ζητήσει ‘ρεπό’ μια μέρα, π.χ. να μην χρειαστεί να μαγειρέψει αλλά να φάμε οικογενειακώς έξω, έπαιρνε την απάντηση ‘τι λιγότερο να κάνεις;’ Όταν εν τω μεταξύ αυτός ο άνδρας είχε σταματήσει να δουλεύει από τα 45 του δηλώνοντας ‘δεν θα δουλεύω εγώ για εσάς’».

Συγγενής του πατέρα αναφέρει: «Έφυγε με αυτόν τον καημό ότι τα παιδιά του δεν του μιλούσανε γιατί μετά τον θάνατο της γυναίκας του στράφηκε προς την εκκλησία και έγινε ιδιαίτερα φανατικός με αυτό το θέμα. Πήγαινε συνέχεια σε εκκλησία, σε μοναστήρια. Τα σπούδασε όλα τα παιδιά. Τα έστειλε στο εξωτερικό. Πλήρωσε αδρά χρήματα, έγιναν επιστήμονες. Ακόμα και αυτός, ο δολοφόνος, είχε πάρει πτυχίο πολιτικού μηχανικού».

Η δολοφονία της μητέρας τραυμάτισε ριζικά τους δεσμούς της οικογένειας. Τα αδέλφια δεν είχαν καμία επαφή με τον μητροκτόνο, ούτε όμως και τον πατέρα που πάσχιζε να βγάλει από τη φυλακή τον γιο του».

«Η μητέρα ήταν υπεύθυνη για το παιδί της και μετά ο πατέρας. Και ο πατέρας δεν έκανε τα δέοντα γιατί πίστευε ότι δεν θα τον πειράξει. Ήταν αυτός που τον βοήθησε να βγει».