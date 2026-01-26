Ο 46χρονος πατροκτόνος της Γλυφάδας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ενώ το 2014 είχε αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του.

Σε βάρος του ασκήθηκε και δίωξη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος είχε ήδη καταδικαστεί σε ποινή 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για τη δολοφονία της μητέρας του, με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του, αφού πρώτα είχε αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του το 2014.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πρόκειται για μερικά από τα βαρύτερα αδικήματα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναγνωρίζοντας του παράλληλα μειωμένο καταλογισμό, σε ποινή 16 ετών.

Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μέτρα διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Έτσι, ο 46χρονος κατηγορούμενος νοσηλεύθηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του.

