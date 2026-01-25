Σοβαρά ερωτήματα για την παρακολούθηση ατόμων με βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό εγείρονται μετά τη δολοφονία πατέρα από τον γιο του στη Γλυφάδα, μια υπόθεση που έρχεται να αναδείξει κενά στο σύστημα ψυχικής υγείας αλλά και στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από τη Δικαιοσύνη.

Σε τηλεοπτική παρέμβαση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισήμανε ότι ο δράστης είχε νοσηλευθεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο το 2018, ύστερα από εισαγγελική εντολή. Όπως ανέφερε, «ήρθε ως ακούσια νοσηλεία, όπως χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο, αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε χωρίς να παρακολουθείται από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

Ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο θεσμικό πλαίσιο. «Ένα άτομο με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα που έχει διαπράξει έγκλημα θα πρέπει να παραμένει υπό συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση, όπως προβλέπει το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα. Εδώ όμως αποφυλακίστηκε κανονικά και το σύστημα δεν είχε υποχρέωση να τον ελέγχει».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ώστε οι ασθενείς που νοσηλεύονται ακούσια να παρακολουθούνται και μετά την έξοδό τους. «Δεν πρέπει να στιγματίζουμε τους ψυχικά ασθενείς, αλλά να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία στη Γλυφάδα επαναφέρει στο προσκήνιο τα κενά του συστήματος ψυχιατρικής φροντίδας και την ανάγκη συντονισμού μεταξύ δικαστικών και υγειονομικών αρχών, ώστε να προλαμβάνονται παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον.

Το χρονικό

Ήταν 10 λεπτά μετά τις 08:00 το πρωί της Κυριακής (25/01) όταν γείτονας άκουσε τον 46χρονο να σκοτώνει τον πατέρα του. Η μαρτυρία του ανθρώπου που έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία σοκάρει.

Ο ίδιος μιλάει για καρτέρι θανάτου. Μάλιστα, άκουσε τον 80χρονο να σπαράζει και να φωνάζει λέγοντας «βοήθεια Παναγία μου».

«Σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει ‘βοήθεια Παναγία μου, σώσε με’. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάνει κάθε Κυριακή ρουτίνα του και ο γιος του, του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Περίμενε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε. Πριν τον αποτελειώσει είπε ‘παιδί μου τώρα πέθανα’, λέει, ‘μην με σκοτώνεις άλλο’ και μετά σιωπή. Τίποτα, ο δράστης δεν μίλαγε καθόλου. Κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται, μπας και ακουστεί ο πατέρας του παραπάνω που φώναζε στην αρχή. Και μετά σιωπή».