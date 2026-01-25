Σοκ στη Γλυφάδα προκάλεσε η νέα οικογενειακή τραγωδία, καθώς ένας 46χρονος άνδρας δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του μέσα στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους. Ο ηλικιωμένος είχε κατέβει από το σπίτι του, όπως κάθε Κυριακή, για να μεταβεί στην εκκλησία, χωρίς να γνωρίζει ότι ο γιος του τον περίμενε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 46χρονος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, παρά τις εκκλήσεις του πατέρα του να σταματήσει. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Γείτονας περιέγραψε στο Newsit όσα άκουσε το πρωί της Κυριακής: «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα. “Βοήθεια Παναγία μου, σώσε με”, του έλεγε… Πριν ξεψυχήσει είπε: “Παιδί μου, πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο”». Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε βάλει εκκλησιαστική λειτουργία για να μην ακουστούν οι φωνές του θύματος.

Η δολοφονία στη Γλυφάδα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026. Μετά την πράξη του, ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε τη σορό του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν εκεί και τον συνέλαβαν επί τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Έρευνα για την αποφυλάκισή του

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018, παρότι το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του με μαχαίρι. Εξετάζεται αν είχε αξιολογηθεί σωστά η ψυχική του κατάσταση και αν λάμβανε την απαιτούμενη ψυχιατρική υποστήριξη μετά την αποφυλάκισή του.

«Πριν κάτι χρόνια είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μαμά του. Πήγε στο δικαστήριο, τον δικάσανε, είδαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε και έμενε με τον μπαμπά του. Προφανώς με ιατρική αγωγή, χάπια και λοιπά. Εμείς γενικώς τον φοβόμασταν στη γειτονιά εφόσον είχαμε μάθει όλα αυτά. Του λέγαμε όμως μια καλημέρα και με ευγένεια. Γενικά ήταν εσωστρεφής, μόνο αυτούς που ήξερε μιλούσε και εμείς του φερόμασταν ευγενικά», ανέφερε γειτόνισσα του θύματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ειδοποίηση γειτόνων στην Άμεση Δράση, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένας άνδρας επιτίθεται στον πατέρα του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος ήταν ήδη νεκρός.

Μια γειτόνισσα δήλωσε: «Βγήκαμε το πρωί και είδαμε αστυνομικούς. Μάθαμε ότι ο Ορέστης σκότωσε τον πατέρα του. Δεν ακούσαμε φωνές, πρέπει να ήταν μια και έξω». Όπως είπε, ο δράστης δεν έμενε πλέον μαζί με τον πατέρα του και εμφανιζόταν σπάνια στη γειτονιά.

Το φονικό του 2014

Ο 46χρονος, γεννημένος το 1980, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στις 27 Μαρτίου 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους στη Γλυφάδα, προκαλώντας τότε σοκ στην κοινή γνώμη. Μετά το έγκλημα, παρουσιάστηκε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα και είπε ότι θέλει να παραδοθεί.

Η 59χρονη μητέρα του βρέθηκε κατακρεουργημένη στο μπάνιο. Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και κατόπιν φυλακίστηκε. Στις 23 Απριλίου 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό όρους, με την υποχρέωση να διαμένει στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα και να δίνει το παρών στο τοπικό αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, ο 46χρονος τηρούσε κανονικά τους όρους, με τελευταία καταγραφή παρουσίας στις 16 Ιανουαρίου 2026. Έκτοτε, δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές — μέχρι τη νέα τραγωδία που συγκλονίζει τη χώρα.