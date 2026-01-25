Στη Γλυφάδα εντοπίστηκε νεκρός άνδρας, θανάσιμα τραυματισμένος με μαχαίρι στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου σταθμευμένου έξω από την οικία του.

Ο δράστης και υπόπτως, γιος του θύματος που γεννήθηκε το 1946, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή στην οδό Γυθείου 11 και διενεργεί έρευνες στο σημείο της δολοφονίας.

Σοκ προκαλεί υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε σήμερα Κυριακή (25/1) 2026 στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του, στην οδό Γυθείου 11. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε περιμετρικά για τις ανάγκες της έρευνας.

Ο δράστης συνελήφθη και, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρεί συγγενική σχέση με το θύμα. Πρόκειται για τον γιο του νεκρού, ο οποίος γεννήθηκε το 1946.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς στις 29 Μαρτίου 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Ωστόσο, από τότε και μέχρι σήμερα δεν είχε εμπλακεί ξανά σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το μαχαίρι της επίθεσης εντοπίστηκε στο σημείο, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες από την οδό Γυθείου

Το έγκλημα του 2014

Ο δράστης πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και ήταν αυτουργός στο θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του που έλαβε χώρα την 27/03/2014. Τότε, είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί κανονικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή από όπου και προφυλακίστηκε. Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικό όρο να δίνει παρών στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το οποίο και πραγματοποιούσε κανονικά.

Μάλιστα, τελευταία φορά έδωσε το παρών τον Ιανουάριο του 2026. Μετά την αποφυλάκισή του δεν απασχόλησε ξανά την Ελληνική Αστυνομία.