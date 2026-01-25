Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 80χρονου από τον γιο του στη Γλυφάδα. Ο δράστης, 46 ετών, είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014.

Το στυγερό έγκλημα ήρθε στο φως το πρωί της Κυριακής, όταν ο 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα του, με τη σορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς λέγοντας: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γειτόνων στην Άμεση Δράση, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο άνδρας επιτίθεται στον πατέρα του με αιχμηρό αντικείμενο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος είχε ήδη χάσει τη ζωή του και η σορός του είχε μεταφερθεί στο πορτμπαγκάζ.

Είχε δολοφονήσει τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, παρά το παρελθόν του: Το 2014 είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εάν τον είχαν παρακολουθήσει επαρκώς οι ψυχιατρικές υπηρεσίες και αν είχε αξιολογηθεί σωστά η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Ο δράστης, γεννημένος το 1980, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στις 27 Μαρτίου 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του, 59 ετών, με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους. Αμέσως μετά παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας. Στη συνέχεια, φυλακίστηκε, αλλά στις 23 Απριλίου 2018 αποφυλακίστηκε υπό όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση διαμονής στην οικία του πατέρα του και η τακτική παρουσία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, κάτι που τηρούσε κανονικά μέχρι την τελευταία του εμφάνιση στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο δράστης δεν είχε απασχολήσει τις αρχές έως το μοιραίο περιστατικό.

«Το περιμέναμε να γίνει»- Τι λένε οι γείτονες

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί:

«Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε» .

Στη συνέχεια είπε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».