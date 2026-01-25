Σοκ προκάλεσε στη Γλυφάδα η νέα οικογενειακή τραγωδία, καθώς ένας 46χρονος άνδρας δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του μέσα στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους. Ο ηλικιωμένος είχε κατέβει από το σπίτι του, όπως κάθε Κυριακή, για να πάει στην εκκλησία, χωρίς να γνωρίζει ότι ο γιος του τον περίμενε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 46χρονος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, παρά τις εκκλήσεις του πατέρα του να σταματήσει. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Το στυγερό έγκλημα ήρθε στο φως το πρωί της Κυριακής, όταν ο 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα του, με τη σορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και φέρεται να προειδοποίησε τους αστυνομικούς λέγοντας: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Είχε δολοφονήσει τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, παρά το παρελθόν του: Το 2014 είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εάν τον είχαν παρακολουθήσει επαρκώς οι ψυχιατρικές υπηρεσίες και αν είχε αξιολογηθεί σωστά η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Ο δράστης, γεννημένος το 1980, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στις 27 Μαρτίου 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του, 59 ετών, με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους. Αμέσως μετά παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας. Στη συνέχεια, φυλακίστηκε, αλλά στις 23 Απριλίου 2018 αποφυλακίστηκε υπό όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση διαμονής στην οικία του πατέρα του και η τακτική παρουσία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, κάτι που τηρούσε κανονικά μέχρι την τελευταία του εμφάνιση στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Γείτονας περιέγραψε στο Newsit όσα άκουσε το πρωί της Κυριακής: «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα. “Βοήθεια Παναγία μου, σώσε με”, του έλεγε… Πριν ξεψυχήσει είπε: “Παιδί μου, πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο”». Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε βάλει εκκλησιαστική λειτουργία για να καλύψει τις φωνές του θύματος.

Η δολοφονία στη Γλυφάδα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026. Μετά την πράξη του, ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε τη σορό του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν εκεί και τον συνέλαβαν επί τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Έρευνα για την αποφυλάκισή του

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018, παρότι το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του με μαχαίρι. Εξετάζεται αν είχε αξιολογηθεί σωστά η ψυχική του κατάσταση και αν λάμβανε την απαιτούμενη ψυχιατρική υποστήριξη μετά την αποφυλάκισή του.

«Πριν κάτι χρόνια είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μαμά του. Πήγε στο δικαστήριο, τον δικάσανε, είδαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε και έμενε με τον μπαμπά του. Προφανώς με ιατρική αγωγή, χάπια και λοιπά. Εμείς γενικώς τον φοβόμασταν στη γειτονιά εφόσον είχαμε μάθει όλα αυτά. Του λέγαμε όμως μια καλημέρα και με ευγένεια. Γενικά ήταν εσωστρεφής, μόνο αυτούς που ήξερε μιλούσε και εμείς του φερόμασταν ευγενικά», ανέφερε γειτόνισσα του θύματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ειδοποίηση γειτόνων στην Άμεση Δράση, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένας άνδρας επιτίθεται στον πατέρα του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος ήταν ήδη νεκρός.

Μια γειτόνισσα δήλωσε: «Βγήκαμε το πρωί και είδαμε αστυνομικούς. Μάθαμε ότι ο Ορέστης σκότωσε τον πατέρα του. Δεν ακούσαμε φωνές, πρέπει να ήταν μια και έξω». Όπως είπε, ο δράστης δεν έμενε πλέον μαζί με τον πατέρα του και εμφανιζόταν σπάνια στη γειτονιά.

Ο μακελάρης της Θάσου

Έμεινε στην ιστορία ως ο δράστης μίας από τις πιο αποτρόπαιες οικογενειακές τραγωδίες που συγκλόνισαν τη χώρα. Ο Θεόφιλος Σεχίδης, γεννημένος το 1972 στον Λιμένα Θάσου, σπούδαζε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όταν, τον Μάιο του 1996, προχώρησε σε μια σειρά φόνων που σόκαραν το πανελλήνιο.

Η αλληλουχία των φόνων

Πρώτο θύμα του ήταν ο 58χρονος θείος του, τον οποίο έριξε από γκρεμό στην Ακρόπολη του Λιμένα έπειτα από λογομαχία και στη συνέχεια αποκεφάλισε για να «μην βασανίζεται». Ακολούθησαν ο πατέρας του Δημήτρης, 55 ετών, η μητέρα του Μαρία, 48 ετών, η αδελφή του Έμμυ (Ερμιόνη), 27 ετών, και η γιαγιά του Ερμιόνη, 75 ετών.

Ο Σεχίδης ισχυρίστηκε πως τα μέλη της οικογένειάς του συνωμοτούσαν εναντίον του, κρατώντας μαχαίρια για να τον σκοτώσουν. Μετά τη δολοφονία τους, αφαίρεσε τους εγκεφάλους τους για «μεταγενέστερη μελέτη», τους οποίους φύλαξε στο ψυγείο του σπιτιού.

Η απόκρυψη και η αποκάλυψη

Στη συνέχεια, τεμάχισε τα πτώματα –εκτός του θείου– με αλυσοπρίονο και τα πέταξε σε σακούλες στη χωματερή της Καβάλας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 1996, ύστερα από καταγγελία της Ελένης Σεχίδη, συγγενούς του από το Βέλγιο, για την εξαφάνιση της οικογένειας. Εκείνη την περίοδο, ο δράστης προσποιούνταν τον ανήσυχο συγγενή.

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του τον Ιούλιο του ίδιου έτους για οπλοκατοχή, για την οποία καταδικάστηκε σε ελαφρά ποινή, καθώς δεν είχε προηγούμενες καταδίκες.

Η δίκη και το τέλος

Η δίκη του Θεόφιλου Σεχίδη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1997 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δράμας. Καταδικάστηκε σε πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης για τις δολοφονίες, ενώ το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του περί «παρανοϊκής άμυνας» λόγω ψυχολογικής πίεσης από την οικογένειά του.

Οι ψυχιατρικές γνωματεύσεις διαπίστωσαν σχιζότυπη διαταραχή και εγκεφαλικές ανωμαλίες, ωστόσο κρίθηκε ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις του. Ο Σεχίδης πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 46 ετών.

Καθηλωτικές ήταν και οι σκηνές της αναπαράστασης της ομαδικής δολοφονίας. Ψυχρός και αμετανόητος ο δολοφόνος περιέγραψε κυνικά με όλες τις λεπτομέρειες πώς εξόντωσε την οικογένειά του. «Ήθελαν να με βγάλουν από τη μέση. Πρόλαβα και τους σκότωσα πρώτος. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Τους ξέκανα για να μη με ξεκάνουν…» Φοβίες, έμμονες ιδέες που κυνηγούσαν τον ιδιόρρυθμο, μοναχικό φοιτητή, όπως τον περιγράφουν άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια. Φοβίες που παρέλυσαν το μυαλό του και όπλισαν τα χέρια του σε ένα έγκλημα πέρα από κάθε λογική. Εξόντωσε τα μέλη της οικογένειάς του και μετά άρχισε να τεμαχίζει τα πτώματα τους με σιδεροπρίονο. Τοποθέτησε τα τεμαχισμένα μέλη σε σακούλες και τα μετέφερε με το αυτοκίνητο του σε σκουπιδότοπο της Καβάλας, όπου ξεφορτώθηκε το μακάβριο φορτίο του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο πρώτος φόνος έγινε το πρωί της 19ης Μαΐου, στην περιοχή της αρχαίας ακρόπολης της Θάσου στην περιοχή του Λιμένα. Ο Θεόφιλος Σεχίδης πήγε εκεί με τον θείο του Βασίλη για να συζητήσουν. Ωστόσο, η συζήτηση έγινε έντονη και οι δύο τους άρχισαν να τσακώνονται; «Προσπάθησε να με χτυπήσει με ένα μαχαίρι. Τον έσπρωξα και έπεσε σε γκρεμό, από ύψος 10 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και τον είδα να ψυχορραγεί. Και για να μη βασανίζεται άλλο, του έκοψα με το μαχαίρι το κεφάλι», υποστήριξε ο δράστης. Στη συνέχεια είπε πως έκρυψε το πτώμα σε κάτι θάμνους. Μετά έφυγε, αγόρασε ένα καινούριο πουκάμισο και ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και πήγε σπίτι να περιμένει τους υπόλοιπους της οικογένειας.

Γύρω στις 7:30 της ίδιας μέρας μπήκε στο σπίτι ο πατέρας του Θεόφιλου, ο Δημήτρης, και τότε ξέσπασε νέος καυγάς. «Ο πατέρας μου είχε ένα μαχαίρι, φοβήθηκα», είχε καταθέσει. «Μόλις γύρισε για να πάει στην τουαλέτα, τον πυροβόλησα και έπεσε νεκρός. Μετά του έκοψα την καρωτίδα μ’ ένα μαχαίρι». Λίγο μετά, μπήκε στο σπίτι και η μητέρα του Μαρία.

«Κρατούσε κι αυτή μαχαίρι. Της άρπαξα το χέρι, την αφόπλισα και της έκοψα τον λαιμό με το μαχαίρι», είπε ο Σεχίδης, αλλά ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε κι αυτή πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ακολούθησε η αδελφή του Έμμυ, που είχε ακούσει την φασαρία, μπήκε στο σαλόνι, κρατώντας ένα τασάκι για να αμυνθεί. Ο Σεχίδης υποστήριξε πως κρατούσε και αυτή μαχαίρι. «Μου όρμησε και τη σκότωσα με τον ίδιο τρόπο», συμπλήρωσε….

Η δίκη

Πέντε φορές ισόβια και χρηματική ποινή 100 εκατομμυρίων δραχμών, ως ικανοποίηση των πολιτικών εναγόντων, επέβαλε το 1998 το μεικτό δικαστήριο της Δράμας στον Θεόφιλο Σεχίδη που ένα χρόνο πριν είχε σκοτώσει στη Θάσο τους γονείς του, την αδελφή του, τον θείο του και τη γιαγιά του!

Ο Σεχίδης, λίγες ώρες πριν τη δίκη είχε απειληθεί με λιντσάρισμα, άκουσε ατάραχος την απόφαση που τον έκρινε παμψηφεί ένοχο, ενώ ο συνήγορός του αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους πως ο πελάτης του θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στην απολογία του ο Σεχίδης παραδέχθηκε τα εγκλήματά του, είπε ότι δεν μετανιώνει για τίποτε και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι σκότωσε την οικογένειά του, επειδή σκόπευε να τον «ξεκάνει».

«Γνωρίζω τις κατηγορίες που μου αποδίδονται και αποδέχομαι τις πράξεις μου», είπε ο Σεχίδης, όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου αν αποδέχεται το

κατηγορητήριο. Καταθέτοντας για την υπόθεση, η χήρα του δολοφονηθέντος θείου του δράστη κ. Ελένη Γυμνοπούλου – Σεχίδου σημείωσε ότι ο Σεχίδης παρουσίασε τα πρώτα δείγματα παράξενης συμπεριφοράς όταν τελείωσε το Γυμνάσιο. Η μάρτυς προσέθεσε ότι είναι σίγουρη πως είχε σχέσεις με σατανιστικές οργανώσεις, αφού μόνο έτσι εξηγείται, κατά τη γνώμη της, το γεγονός ότι ξόδευε αφειδώς. «Ο σύζυγός μου», συνέχισε η κ. Γυμνοπούλου, «ήλθε από το Βέλγιο για να τον συνετίσει, αλλά το πλήρωσε με τη ζωή του.

Τον κάλεσε ο πατέρας του Θεόφιλου, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε να τον βάλει στον ίσιο δρόμο. Η αλλοπρόσαλλη στάση του Θεόφιλου και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν στην οικογένεια μας προβλημάτισε όλους». Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων, ενώ στην απολογία του ο Σεχίδης περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς σκότωσε τα μέλη της οικογένειάς του, κάνοντας λόγο και για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Μίλησε αρνητικά για τον θείο του και τον πατέρα του, λέγοντας για τον θείο του ότι απέκτησε με παράνομο τρόπο τα χρήματά του στο Βέλγιο και για τον πατέρα του ότι τον πίεζε και δεν τον άφηνε να κάνει όπως ήθελε τη ζωή του.

Στη δίκη κατέθεσαν και οι δύο ψυχίατροι που εξέτασαν επί ένα τρίμηνο τον Σεχίδη μετά τη δολοφονία. Ο αναπληρωτής καθηγητής της Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κ. Γ. Καπρίνης και ο ψυχίατρος κ. Χρήστος Σκαρόπουλος κατέθεσαν ότι ο Σεχίδης δεν είναι παράφρων, αλλά πρόσωπο «με σχιζότυπη διαταραχή». Το συμπέρασμα των ψυχιάτρων είναι ότι ο Σεχίδης διέπραξε τα εγκλήματά του ενσυνειδήτως και εν επιγνώσει.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του Σεχίδη για όλες τις πράξεις που του καταλογίζονταν και είπε ότι, αν ίσχυε η ποινή του θανάτου, θα έπρεπε άνευ ετέρου να του επιβληθεί. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε, ακόμη, τον Σεχίδη «εγκληματία του αιώνα» και πρότεινε να μην του αναγνωρισθεί κανένα ελαφρυντικό.

Η αίτηση αποφυλάκισης

21 χρόνια μετά, ο Σεχίδης, το 1997 έλεγαν οι πληροφορίες ότι ο Σεχίδης ήταν έτοιμος να επανενταχθεί στην κοινωνία, καθώς η αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε πέρσι είχε γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκτή υπό όρους.

Η αίτηση αυτή στηρίχτηκε στον νέο νόμο Κοντονή (τον 4322), σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά δύο ή τρεις ποινές ισόβιας κάθειρξης, ο κρατούμενος πρέπει για κάθε μία από αυτές να παραμείνει πραγματικά 15 χρόνια στην φυλακή. Για να απολυθεί, υπό όρους ο κατάδικος αυτός, πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισμα των ποινών αυτών, όχι όμως πάνω από 25 χρόνια.

Από τα 25 χρόνια πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά τα 19 χρόνια και για τα υπόλοιπα 6 χρόνια μπορεί να γίνει ένας διαφορετικός υπολογισμός.

Ο Σεχίδης, λοιπόν, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει 19 έτη εγκλεισμού και εφ’ όσον δύναται να αιτηθεί ευεργετικό υπολογισμό άλλων 6 ετών, τότε είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση απόλυσης υπό όρους -κάτι που έπραξε.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε τόσο η διαγωγή που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε στη φυλακή όσο και οι ψυχιατρικές γνωματεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαρχής οι ψυχίατροι που κλήθηκαν να εξετάσουν τον Θ. Σεχίδη (ο καθηγητής ψυχιατρικής Γιώργος Καπρίνης, μαζί με τον ψυχίατρο Χρήστο Σκαρόπουλο) είχαν δηλώσει πως ο 24χρονος -τότε- φοιτητής είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του, ήταν άτομο προσανατολισμένο στο χώρο, το χρόνο και τον εαυτό του και έχει καλά οργανωμένο λόγο, αλλά χωρίς συναίσθημα, ενώ πίστευε ότι ήταν νόθο παιδί για αυτό και ήθελε να δολοφονήσει τους συγγενείς του.

Η κατάστασή του, όμως, φάνηκε να χειροτέρευε τα επόμενα χρόνια, καθώς το 2010 ο ψυχίατρος στον ΟΚΑΝΑ του Αττικού Νοσοκομείου, Γεώργιος Τζεφεράκος, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στα καταστήματα κράτησης της ψυχιατρικής πτέρυγας Κορυδαλλού εκείνη την περίοδο, εξέφρασε την άποψη ότι «Ο Θεόφιλος Σεχίδης πάσχει από σχιζοφρένεια.

Μερικές φορές, ειδικά στις αρχικές φάσεις της ψυχικής νόσου, είναι δύσκολο να τεθεί μια οριστική διάγνωση. Στις ψυχιατρικές διαγνώσεις ο παράγοντας ‘’χρόνος’’ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η κλινική εικόνα του ασθενούς εμπλουτίζεται ή και αλλάζει».