Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γλυφάδα με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης εκτεθειμένων καλωδίων υψηλής τάσης έγιναν μετά από έκκληση του Δήμου Γλυφάδας, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τόνισε ότι οι παρεμβάσεις έγιναν με μεθοδικότητα και έμφαση στην προστασία των πολιτών ενόψει νέου κύματος κακοκαιρίας, χωρίς να κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού στη γειτονική ρεματιά.

ΔΕΔΔΗΕ και Δήμος Γλυφάδας βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Ο Διαχειριστής απάντησε σε ανάρτηση του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, διευκρινίζοντας τη φύση των εργασιών που εκτελούνται.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι τα συνεργεία του συνεχίζουν τις παρεμβάσεις με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές. Όπως αναφέρεται, οι εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αίτημα του Δήμου Γλυφάδας για την απομάκρυνση εκτεθειμένων καλωδίων υψηλής τάσης.

Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προχώρησαν σε στοχευμένες ενέργειες στο σημείο όπου τα καλώδια είχαν αποκαλυφθεί λόγω των έντονων πλημμυρών της 21ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην προστασία των κατοίκων ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας, χωρίς να εμποδιστεί η φυσική ροή του νερού στη γειτονική ρεματιά.

Ο Διαχειριστής τονίζει ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκσκαφή, αλλά μόνο απομάκρυνση φερτών υλικών που είχαν μεταφερθεί στο σημείο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι εργασίες καθαρισμού, όπως σημειώνεται, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να εξασφαλίζονται αποτελεσματικές λύσεις και να αποφεύγονται «στείρες συγκρούσεις».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ανάρτησε βίντεο από τις εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Όπως ανέφερε, «κάνουν χωματουργικές εργασίες θεωρητικά για να συμμαζέψουν εκτεθειμένα καλώδια και τα άλλα προβλήματα που δημιούργησε ο άτσαλος και πρόχειρος τρόπος που έγινε το έργο της υπογειοποίησης».

Ο δήμαρχος προειδοποίησε επίσης ότι οι νέοι όγκοι μαλακού χώματος και φερτών υλικών, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, όπως αυτές που αναμένονται τη Δευτέρα.