Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τη σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη στη Μάνδρα Αττικής, του θανατηφόρου τροχαίου στην Ελευσίνα και της μαφιόζικης εκτέλεσης 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 31χρονος Αλβανός που βρισκόταν υπό διερεύνηση για τη δολοφονία του Γιαλιάστη ήταν ο οδηγός στο τροχαίο της Ελευσίνας όπου σκοτώθηκε.

Στο ίδιο όχημα βρισκόταν ως συνοδηγός ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως ο 27χρονος και ο 31χρονος γνωρίζονταν καλά και είχαν επιχειρηματικές σχέσεις.

Από τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα Αττικής πριν από δύο χρόνια, έως το θανατηφόρο τροχαίο στην Ελευσίνα και τη μαφιόζικη εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να ξετυλίξει ένα περίπλοκο κουβάρι υποθέσεων που φαίνεται να συνδέονται.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως αν αποδειχθεί η σύνδεση των τριών περιστατικών, θα λυθεί ένας από τους πιο κρίσιμους γρίφους της πρόσφατης δολοφονίας στη Νέα Πέραμο. Τα έως τώρα στοιχεία εξετάζονται με σχολαστικότητα και προσοχή. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος, πρόσωπο που βρισκόταν στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία του Χρήστου Γιαλιά και συγκεκριμένα ένας 31χρονος Αλβανός υπήκοος, ήταν εκείνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Ελευσίνας δύο μήνες αργότερα.

Στο μοιραίο όχημα, στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο 27χρονος, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος και ο 31χρονος Αλβανός γνωρίζονταν καλά και είχαν συνεργαστεί επιχειρηματικά. «Τη γνάθο του είχε σπάσει. Πήγε, νοσηλεύτηκε, έμεινε μια μέρα, δύο, αν δεν κάνω λάθος και βγήκε από ’κει. O οδηγός έχει συγχωρεθεί. Ήταν φίλοι», ανέφερε ο θείος του 27χρονου.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του φίλου του, ο 27χρονος ίδρυσε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, που σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούσε ουσιαστικά συνέχεια της επιχείρησης του Χρήστου Γιαλιά στην ίδια περιοχή. Τα ερωτήματα για τις συνεργασίες του, τις απειλές που δεχόταν και τις πληροφορίες που ενδεχομένως γνώριζε για το έγκλημα του 2024 παραμένουν ανοιχτά.

Ο πατέρας του είχε δηλώσει στο Live News: «Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου… Μου λέει κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω: “Μανώλη, με αυτά που κάνεις, θα το φας το κεφάλι σου”».

Η σύντροφος στο μικροσκόπιο των αρχών

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σύντροφος του 27χρονου, νεαρή γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία. Φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με το θύμα του τροχαίου στην Ελευσίνα και μετά το δυστύχημα να βρέθηκε στο πλευρό του 27χρονου.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν, τι μπορεί να της είχε εκμυστηρευτεί το θύμα και αν η ίδια έχει αποκαλύψει πλήρως όσα γνωρίζει. Σύμφωνα με τις πρώτες της δηλώσεις, ο 27χρονος ήταν ήρεμος και δεν αισθανόταν ότι απειλείται.

Ο κύκλος του αίματος

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο επιχειρηματίας Χρήστος Γιαλιάς δολοφονήθηκε στη Μάνδρα από δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή. Οι δράστες τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του και έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του, σε μια νύχτα που ο επιχειρηματίας δεν είχε μαζί του τη συνοδεία ασφαλείας. Η υπόθεση έμεινε ανεξιχνίαστη, όπως και η δολοφονία της πρώην συζύγου του, Φρειδερίκης Καρζή, το 2018, κατά την επιστροφή της από καζίνο.

Ο Γιαλιάς διατηρούσε επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο και στον χώρο της εμπορίας κρεάτων, ενώ είχε δραστηριοποιηθεί και στη διοίκηση ποδοσφαιρικών ομάδων. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, αναλύοντας καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

«Για μένα ο δράστης είναι Αλβανός»

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην εκπομπή Live News σήμερα Τετάρτη (4/2), είπε για τον 27χρονο, ότι «απήχθη για να πιεστεί για κάτι και να δολοφονηθεί. Αυτός που τον δολοφόνησε, εγώ θεωρώ, ότι είναι υπήκοος Αλβανίας». Συνέχισε δε λέγοντας: «Αυτές οι εταιρείες που αναφέρονται, τι εταιρείες είναι; Είναι εταιρείες βιτρίνα; Είναι εταιρείες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος; » σημειώνοντας ότι «και από τις αραβικές χώρες έχουν έρθει κάποιοι και έχουν στήσει τέτοιες εταιρείες».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη «αν μπεις απέναντι σε συμφέροντα Αλβανών και Ρώσων, εκεί “καθάρισες”, “τελείωσες”». Επανέλαβε δε την εκτίμησή του, ότι ήταν προαποφασισμένο να σκοτώσουν τον 27χρονο, λέγοντας: «Το γεγονός ότι του έδωσαν να φάει μια ώρα πριν τον σκοτώσουν, ήταν για να μην καταλάβει, ότι επρόκειτο να τον σκοτώσουν, αλλά εκεί που τον πήγαν, εκεί το κατάλαβε, σύμφωνα και με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ο δε τρόπος που τον σκότωσαν, δεν δείχνει ότι τον σκότωσαν για να μην μιλήσει, να του κλείσουν το στόμα, αλλά δείχνει εκδικητικότητα, ότι “αυτός επειδή έκανε αυτό, πρέπει να πεθάνει”. Τι έκανε; Γι’ αυτό τον πιέζαν τόσες μέρες, είτε για να καμφθεί και να πει πράγματα, είτε γιατί έπρεπε να τον τιμωρήσουν, επειδή έχει πει πράγματα».