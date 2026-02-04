Η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου που δολοφονήθηκε, σε άντρες του Ανθρωποκτονιών, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό, αλλά και μία σειρά από νέες μαρτυρίες, αξιολογούνται με προσοχή.

72 ώρες

Τρία 24ωρα από την στιγμή που εντοπίστηκε η σορός του θύματος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που κινούν τα νήματα της έρευνας προσπαθούν να διαπιστώσουν αν το έγκλημα σχετίζεται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα, αν κάποιοι δεν έχουν πει όλη την αλήθεια για τα δραματικά γεγονότα και αν το θύμα δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα, όπως είπε στο «Live News» ο πατέρας του.

Δεν με πήραν για λύτρα

Η σύντροφος του 27χρονου υποστήριξε στην κατάθεσή της πως ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές. Δεν έδειχνε προβληματισμένος και ανήσυχος για κάτι. Δεν έδειχνε να φοβάται για τη ζωή του. Η ίδια επανέλαβε πως μετά την απαγωγή, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα.

«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου».

Τις 4 ώρες που παρέμεινε ενώπιον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, η σύντροφος του θύματος ήταν φορτισμένη, σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Δεν μου είχε πει ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Η καταθέση της συντρόφου στο Ανθρωποκτονιών

– Εκείνο το βράδυ ο σύντροφός σας, σας χτύπησε το κουδούνι;

– Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία, απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω.

– Έχετε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του συντρόφου σας;

– Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του. Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε.

– Είχε δεχθεί απειλές;

– Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι.

– Με ποιους έκανε παρέα;

– Είχε κάποιους φίλους (δεν διευκρίνισε ποιους). Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο.

– Σας πήρε κάποιος να ζητήσει λύτρα;

– Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιον άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για εμένα και το παιδί μου.

– Τι σχέση είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του;

– Δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο.

Η νύχτα της απαγωγής

Η απαγωγή του θύματος σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους.

«Είδα από την κάμερα του θυροτηλεφώνου ότι κάτι συνέβαινε αλλά όχι περισσότερα. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Το μυαλό μου πήγε στο κακό όταν πέρασε η ώρα και διαπίστωσα πως ο σύντροφός μου δεν έχει επιστρέψει».

Το μαρτύριο του συντρόφου της έχει μόλις ξεκινήσει. Οι δράστες απομακρύνονται και καταγράφεται το αυτοκίνητό τους να περνάει δίπλα από περιπολικό.

Σε ποια περιοχή οδήγησαν το θύμα τους μετά την απαγωγή; Τι ήθελαν από εκείνον και γιατί τον ξυλοκόπησαν το πρώτο 24ωρο, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής; Ήταν τα ίδια πρόσωπα πίσω από την απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου; Γιατί η Αστυνομία εστιάζει σε μία παλαιότερη δολοφονία που παρέμεινε ανεξεχνίαστη;

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA πως οι άντρες του Ανθρωποκτονιών έχουν βγάλει από το αρχείο το έγκλημα, με θύμα τον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, που σημειώθηκε το 2024 στη Μάνδρα Αττικής.

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία με έδρα την ίδια περιοχή, με εκείνη που είχε στήσει τη δική του ο δολοφονημένος Χρήστος Γιαλιάς.

Με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες, αναμένονται και τα στοιχεία από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο του θύματος όσο και στενών συγγενών του.

Οι εικόνες, οι μαρτυρίες και τα επίσημα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Για την ώρα όμως, το τοπίο γύρω από το άγριο έγκλημα παραμένει εξαιρετικά ομιχλώδες.