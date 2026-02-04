Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο, ο οποίος είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, μια υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φαίνεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής, παρουσιάζοντας σημαντικά κέρδη.

Το ίδιο έτος, ο 27χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Η Αστυνομία διερευνά πιθανές διασυνδέσεις ανάμεσα στα γεγονότα, καθώς και την οικονομική κατάσταση του θύματος, το οποίο είχε κληρονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητη περιουσία από τον παππού του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου, ενώ έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε δεχθεί ξυλοδαρμό τη νύχτα της απαγωγής, με κακώσεις στα χείλη και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα σφαίρες – εννέα στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Τρεις από αυτές ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Πριν τη δολοφονία του είχε καταναλώσει γεύμα, το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλιγούρι – ταμπουλέ. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη βασανιστηρίων ή εκτεταμένου ξυλοδαρμού στο υπόλοιπο σώμα του.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, προκαλώντας καταστροφή κρίσιμων στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

«Μην επικοινωνείται με τον λογαριασμό αυτό. Ο Άκης βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του»

Ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, έξι ημέρες μετά την αρπαγή του. Σύμφωνα με την σύντροφό του, πρόλαβε να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας που μένουν στην Ελευσίνα και να χτυπήσει το κουδούνι, πριν πέσει στα χέρια των δραστών. Η ίδια πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών για κατάθεση. Τα ερωτήματα που τις τέθηκαν, ήταν πολλά, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι παρέμεινε στην Ασφάλεια για περισσότερες από 8 ώρες.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι, γιατί στην αρχική της κατάθεση είπε, ότι ο 27χρονος της χτύπησε το κουδούνι, αφού όπως προκύπτει από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, κάτι τέτοιo δεν συνέβη ποτέ. Όπως είπε η Κατερίνα Νώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, από τα βίντεο προκύπτει, ότι οι απαγωγείς του 27χρονου τον πρόλαβαν στο δρόμο, πριν καν προλάβει να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγαν.

Η μητέρα του, παρότι πριν από τρία χρόνια μετακόμισε στην Κρήτη έπειτα από παραίνεση του γιου της, μετά από δύο διαρρήξεις που έγιναν σε σπίτια της οικογένειας, λέει στο MEGA, πως ο γιος της δεν ένιωθε να απειλείται. «Ένα παιδί που φοβάται, θα μας έλεγε, σε εμένα, στον αδελφό, στον πατριό του, κάτι. Αυτός τίποτα» λέει.

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή. «Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει “κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω”. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα, να κόψει τις παρέες και του λέω “Μανώλη, με αυτά που κάνεις, θα το φας στο κεφάλι σου”».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Νώντα μάλιστα, πριν από τρία χρόνια εξάλλου, στις 9 Ιανουαρίου 2023, άγνωστοι είχαν χακάρει τον λογαριασμό του 27χρονου στο Instagram και είχαν γράψει σε story: «Μην επικοινωνείται με τον λογαριασμό αυτό. Ο Άκης βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του».

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να διαπιστώσουν, αν το γεγονός αυτό συνδέεται με τις διαρρήξεις και τις απειλές που δέχθηκε περίπου την ίδια περίοδο ο 27χρονος και φυσικά αν όλα αυτά συνδέονται με την δολοφονία του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναλύουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα οποία έχει καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου των κακοποιών, που έφερε πλαστές πινακίδες. Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους και ψάχνουν το κρησφύγετο, εκεί όπου κρατούσαν τον 27χρονο τις τελευταίες ημέρες.

Εκτός από το αυτοκίνητο, ούτε το κινητό του θύματος έχει εντοπιστεί. Οι δράστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κατέστρεψαν και το πέταξαν.