Η αστυνομία διερευνά πιθανές συνδέσεις της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο με παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία το 2024 στη Μάνδρα, καθώς η εταιρία του θύματος αποτελεί συνέχεια αυτής που διαχειριζόταν ο δολοφονημένος επιχειρηματίας.

Η επιχείρηση παροχής προσωπικού φέρεται να είχε σημαντικά κέρδη και να εμπλέκεται σε παρατυπίες όπως υφαρπαγή χρημάτων και παροχή προσωπικού για συλλογή πληροφοριών που διευκόλυναν διαρρήξεις ή επιθέσεις.

Ο 27χρονος, που είχε σχέση με άνδρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος θεωρείτο ύποπτος για τη δολοφονία του 2024 και πέθανε σε τροχαίο το 2024, συνέχισε τη δραστηριότητα της εταιρίας ιδρύοντας νέα επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2025.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές συνδέσεις με παλαιότερη υπόθεση στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εστιάζει στο γεγονός ότι η εταιρία του θύματος φαίνεται να αποτελεί συνέχεια αυτής που διατηρούσε επιχειρηματίας, ο οποίος είχε βρει τραγικό θάνατο το 2024 με παρόμοιο τρόπο. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, «πρόκειται για μία εταιρία που λειτουργούσε αρκετά χρόνια, παρέχοντας προσωπικό σε εργοστάσια και εταιρίες της περιοχής. Ήταν επιχείρηση με σημαντικά κέρδη και είχαν υπάρξει ενδείξεις για πιθανές παρατυπίες, όπως υφαρπαγή χρημάτων ή εισφορών, αλλά και για παροχή προσωπικού σε εταιρίες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν διαρρήξεις ή επιθέσεις».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την εταιρία αυτή διαχειρίζονταν ένας 47χρονος –που δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα– και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής. Ο τελευταίος είχε θεωρηθεί ύποπτος για εκείνη τη δολοφονία λόγω οικονομικών διαφορών με τον συνεταίρο του. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 2024, ο άνδρας αλβανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην περιοχή της Ελευσίνας. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαινε και ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι ο 27χρονος ο οποίος γνώριζε τον Αλβανό, συνέχισε τη δραστηριότητα της εταιρίας και τον Δεκέμβριο του 2025 ίδρυσε νέα επιχείρηση παροχής προσωπικού.

Κατέθεσε στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών όμως μπαίνουν και η κατάθεση της αλβανικής καταγωγής συντρόφου του 27χρονου και τα βίντεο ντοκουμέντα το βράδυ της αρπαγής του θύματος από την περιοχή της Ελευσίνας, όπου ζούσαν. Σύμφωνα με την αρχική κατάθεση της συντρόφου του στους αστυνομικούς, ο 27χρονος πρόλαβε να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας που μένουν στην Ελευσίνα και να χτυπήσει το κουδούνι, πριν πέσει στα χέρια των δραστών. Η ίδια πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών για κατάθεση. Τα ερωτήματα που τις τέθηκαν, ήταν πολλά, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι παρέμεινε στην Ασφάλεια για περισσότερες από 8 ώρες.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι, γιατί στην αρχική της κατάθεση είπε, ότι ο 27χρονος της χτύπησε το κουδούνι, αφού όπως προκύπτει από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, κάτι τέτοι δεν συνέβη ποτέ. Όπως είπε η Κατερίνα Νώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, από τα βίντεο προκύπτει, ότι οι απαγωγείς του 27χρονου τον πρόλαβαν στο δρόμο, πριν καν προλάβει να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγαν.