Ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, σημειώνοντας ότι αυτά τα ζητήματα διερευνά η Ασφάλεια.

Ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας της Ασφάλειας. Μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο, αναφέρθηκε και στην πρώην σύζυγό του, λέγοντας: «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι που σκότωσαν το παιδί μου και θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ξέρουν ότι ο Μανώλης κινδύνευε».

Συνέχισε δε τονίζοντας: «Αυτή σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κρήτη, που δεν έχει καμία επικοινωνία με την Κρήτη. Να μου πει από πού κινδύνευε». «Η οικογένεια ξέρουν αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους. Αυτό θα το βρουν η Ασφάλεια, είμαι στη διάθεσή τους», σημείωσε ο πατέρας του θύματος.

Όπως είπε, ο 27χρονος φέρεται να είχε κάνει κακές παρέες: «Ξέρω ότι είχε κακές παρέες. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες. (…) Του λέω ‘”Μανώλη αυτά τα πράγματα που κάνεις, θα το φας το κεφάλι σου’”. Δεν έπαιρνε χαμπάρι».

Ο ίδιος αποκάλυψε, ότι είχε δεχθεί επίθεση πριν από περίπου δυόμισι μήνες: «Μου έκαψαν τα αυτοκίνητά μου. Υποψιαζόμουν τον γιο μου, αλλά ήταν 50 – 50. “Καπάκι” έγινε αυτό. (…) Αν προέρχεται αυτό το κάψιμο, με αυτό που έγινε τώρα, αυτό θα το βρει η Ασφάλεια», υπογράμμισε.

Ο πατέρας του 27χρονου τόνισε, πως το μόνο που τον ενδιαφέρει, είναι να μάθει την αλήθεια: «Με ενδιαφέρει ποιος σκότωσε τον γιο μου και γιατί τον σκότωσε και γιατί τον βασάνισε. Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε. Τι ήξερε;».

Κλείνοντας, επεσήμανε: «Ξέρει πάρα πολλά η οικογένεια από εκεί, η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει. Ξέρουν ο Μανώλης γιατί πήγε άδικα στο χώμα. Οι φονιάδες θα βρεθούν, αλλά θέλω να πάθουν τα ίδια και χειρότερα».