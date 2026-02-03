Ο 27χρονος που απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα στις 26 Ιανουαρίου βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, έξι ημέρες μετά την απαγωγή του.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα υπέστη πολυήμερο βασανισμό πριν δολοφονηθεί πισώπλατα την περασμένη Κυριακή.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ οι μαρτυρίες των κοντινών προσώπων του θύματος δημιουργούν νέα ερωτήματα για το έγκλημα.

Δύο 24ωρα μετά τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, νέα στοιχεία για την απαγωγή και το έγκλημα, καθώς και οι μαρτυρίες των συγγενών του, κρατούν την υπόθεση στην επικαιρότητα. Οι Αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που περιβάλλουν το φρικτό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Live News, ο ιατροδικαστής περιγράφει το μαρτύριο που υπέστη το θύμα, ενώ οι συγγενείς του αναζητούν απαντήσεις. Οι απαγωγείς φαίνεται πως τον κράτησαν αιχμάλωτο για μέρες και την περασμένη Κυριακή τον εκτέλεσαν πισώπλατα.

Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου, έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Έξι ημέρες αργότερα, ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. «Άπειρα τα ερωτηματικά. Γιατί να τον σκοτώσουν με τέτοιο τρόπο λες και ήταν ο βαρόνος της νύχτας. Δεν ξέρω και εγώ τι», ανέφερε συγγενής του θύματος.

Όπως δήλωσε ο θείος του, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ποτέ, για να ζητήσουν λύτρα. Ο 27χρονος δεν είχε εκφράσει φόβο ή ανησυχία το τελευταίο διάστημα. «Δεν είχε παραπονεθεί. Κυκλοφορούσε άνετος. Δεν είχε δείξει σημάδια ότι “ωπ, φοβάμαι κάτι”. Τίποτα απολύτως», είπε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα παραμένουν: Ποιοι και γιατί έβαλαν στο στόχαστρο τον 27χρονο; Είχε δεχθεί απειλές; Πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου; Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

«Από την ώρα που τον πήραν μέχρι τη μέρα που μάθαμε ότι “έφυγε”, ούτε αναπάντητη δεν είχαμε. Όλοι περιμέναμε, μήπως μας καλέσουν να ζητήσουν λύτρα. Αν για εσάς είναι πέντε τα ερωτηματικά, για εμάς είναι χίλια», πρόσθεσε συγγενής του θύματος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Όπως αποκαλύφθηκε, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τη νύχτα της απαγωγής οι δράστες ξυλοκόπησαν τον 27χρονο, προκαλώντας κακώσεις στα χείλη και στο μέτωπο. Το θύμα υπέφερε πριν από τον θάνατό του. «Μας τσάκισε, γιατί νομίζαμε ότι τουλάχιστον δεν υπέφερε. Αλλά δυστυχώς υπέφερε. Ο Θεός και η ψυχή τους», είπε συγκλονισμένος ο θείος του.

Το θύμα βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων του για περίπου μία εβδομάδα. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε, ότι δέχτηκε συνολικά 10 πυροβολισμούς, εννέα στην πλάτη και έναν στο πίσω μέρος του κρανίου. «Το μόνο που ευχόμαστε είναι η Αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει. Να πιαστούν οι άτιμοι. Πρέπει να ησυχάσει η ψυχή του», τόνισε συγγενής.

Το χρονικό της φρίκης

Οι Αρχές εξετάζουν γιατί οι δράστες σκότωσαν τον 27χρονο μετά από έξι μέρες. Ερευνάται αν προσπάθησε να διαφύγει ή αν η εκτέλεση έγινε σε συγκεκριμένο σημείο για να αποπροσανατολιστούν οι έρευνες.

Η μητέρα του θύματος ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα όταν ενημερώθηκε για τον τραγικό θάνατο του παιδιού της. Όπως φέρεται να είπε, δεν είχε αντιληφθεί ότι κινδύνευε. Ο 27χρονος διατηρούσε εργολαβική εταιρεία και έμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα, εκεί όπου ξεκίνησε η φονική αλυσίδα των γεγονότων.

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι απαγωγείς ήταν και οι εκτελεστές του ή αν ενήργησαν για λογαριασμό άλλου προσώπου. Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. «Την γνάθο του είχε σπάσει σε τροχαίο πριν δύο χρόνια. Ο οδηγός έχει συγχωρεθεί», ανέφερε ο θείος του, θυμίζοντας ένα παλαιότερο συμβάν που είχε συγκλονίσει την οικογένεια.

Η πορεία της έρευνας

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής και οι μαρτυρίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ωστόσο το τοπίο γύρω από το έγκλημα παραμένει ομιχλώδες.

Η έκθεση αναφέρει ότι μία ώρα πριν από τη δολοφονία, ο 27χρονος είχε καταναλώσει γεύμα που αναγνωρίστηκε ως πλιγούρι-ταμπουλέ. Κακώσεις εντοπίστηκαν στο πρόσωπο, αλλά το υπόλοιπο σώμα δεν έφερε ίχνη βασανισμού.

Οι δράστες έβαλαν φωτιά στο σημείο της εκτέλεσης για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, καταστρέφοντας κρίσιμα στοιχεία όπως DNA και αποτυπώματα. Ιδιαίτερη επιμονή έδειξαν στο κάψιμο των χεριών του θύματος, ενώ το πρόσωπό του παρέμεινε ανέπαφο.

Κατάθεση της συντρόφου

Το απόγευμα της Τρίτης, η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η μαρτυρία της ενδέχεται να ρίξει φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο επικοινωνίας των απαγωγέων με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.