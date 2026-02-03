Ο 27χρονος δολοφονήθηκε με δέκα σφαίρες, εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι, σε ερημική τοποθεσία στη Νέα Πέραμο, μετά από απαγωγή κοντά στο σπίτι του στην Ελευσίνα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει μεθοδικότητα και αγριότητα, καθώς το θύμα βρέθηκε γονατισμένο με σημάδια κακοποίησης και εγκαυμάτων, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν τη σορό για να εξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο νεαρός να γνώριζε τους δράστες της εκτέλεσής του.

Στην υπόθεση της Νέας Περάμου, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία του 27χρονου, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να γνώριζε τους δράστες που τον εκτέλεσαν. Η υπόθεση αποκτά νέα δυναμική μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τις εκτιμήσεις ειδικών.

Το θύμα απήχθη την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Μέχρι το Σάββατο ή το πρωί της Κυριακής, φέρεται να κρατούνταν αιχμάλωτος, προτού εκτελεστεί πισώπλατα με δέκα σφαίρες — εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι — σε ερημική τοποθεσία κοντά σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Το πτώμα του εντόπισε διερχόμενος πολίτης.

Τα στοιχεία της νεκροψίας αποκαλύπτουν μεθοδικότητα και ιδιαίτερη αγριότητα. Το θύμα βρέθηκε γονατισμένο τη στιγμή της εκτέλεσης, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης και εγκαυμάτων. Οι δράστες φαίνεται πως επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, πιθανότατα για να εξαφανίσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι δράστες και τα πιθανά κίνητρα

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργο Καλλιακμάνη, η εκτέλεση δεν παραπέμπει σε τυχαία ενέργεια ή σε συμβόλαιο θανάτου, αλλά δείχνει ότι «το θύμα γνώριζε τους δράστες και οι δράστες γνώριζαν το θύμα». Όπως υπογράμμισε, οι εκτελεστές είχαν σχεδιάσει εξαρχής τη δολοφονία και οδήγησαν τον 27χρονο στο απομονωμένο σημείο για να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους μακριά από μάρτυρες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό περιβάλλον του θύματος και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει. Ένας από τους βασικούς άξονες αφορά πιθανή σύνδεση με 59χρονο επιχειρηματία που είχε βρεθεί νεκρός πριν από δύο χρόνια υπό παρόμοιες συνθήκες. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας αποτυχημένης «αρπαγής τίγρης» με σκοπό τα λύτρα.

Η φωνή της μητέρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις της μητέρας του θύματος, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Περιέγραψε τον γιο της ως άνθρωπο ήρεμο και αγαπητό, επισημαίνοντας ότι «δεν φοβόταν» και πως ποτέ δεν είχε αναφέρει κάτι που να δείχνει ότι κινδυνεύει.

Όπως ανέφερε, ο 27χρονος ήταν ευχάριστος, κοινωνικός και λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων. Παρότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί διαρρήξεις στο σπίτι τους, αυτές συνέβησαν πολλά χρόνια πριν, όταν ο γιος της ήταν ακόμη παιδί. «Δεν ήταν κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι προσωπικό», σημείωσε, εξηγώντας ότι απλώς ενίσχυσαν το αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή.

Ο νεαρός είχε ξεκινήσει τη δική του επαγγελματική πορεία ως εργολάβος, ενώ η προσωπική του ζωή παρέμενε σχετικά ιδιωτική. «Την κοπέλα του δεν τη γνώριζα», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και σε ένα παλαιότερο τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί φίλος του οδηγώντας το αυτοκίνητό του.

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε τον Ιούλιο, ύστερα από έναν έντονο καβγά, όπως συχνά συμβαίνει μεταξύ μητέρας και γιου. Για τον θάνατό του, η ίδια είναι κατηγορηματική: «Ήταν φόνος». Τα ερωτήματα, ωστόσο, παραμένουν: «Γιατί μπήκε στο αυτοκίνητο; Τους ήξερε ή δεν τους ήξερε; Αν δεν τους ήξερε, δεν θα περίμενε ποτέ ότι θα του έκαναν κακό».

«Δεν πείραζε κανέναν. Ήταν καλό παιδί. Νευρικός, ναι, αλλά δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε», πρόσθεσε συγκλονισμένη.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις, με στόχο να ρίξουν φως σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.