Ο 27χρονος επιχειρηματίας από την Ελευσίνα απήχθη και βασανίστηκε επί έξι ημέρες πριν δολοφονηθεί με 10 σφαίρες, οι οποίες του έδωσαν και τη χαριστική βολή.

Οι δράστες του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων στην είσοδο του σπιτιού του και τον βάζουν στο όχημά τους, σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο.

Η μητέρα του θύματος δήλωσε με λυγμούς ότι “Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν” και ζητά να βρεθούν οι δράστες και να μάθει γιατί συνέβησαν όλα αυτά.

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για την απαγωγή και δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στην Ελευσίνα, μια υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο. Οι δράστες φέρονται να τον βασάνιζαν επί έξι ημέρες πριν τον εκτελέσουν με δέκα σφαίρες, δίνοντάς του τη χαριστική βολή. «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε με λυγμούς η μητέρα του στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

«Δεν είχε πειράξει απ’ότι βλέπετε κανέναν. Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δε φοβάται τίποτα», είπε η μητέρα του 27χρονου, που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. «Θέλω να τους βρούνε, θέλω απλά να πάρει το παιδί μου την ψυχούλα του, να αναπαυτεί και να μου πουν γιατί. Ας μάθω γιατί», πρόσθεσε συντετριμμένη.

Ο νεαρός είχε επιστρέψει στο σπίτι του και πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Οι δράστες, όμως, του είχαν στήσει καρτέρι επί τέσσερις ώρες και, μόλις τον είδαν να φτάνει στην είσοδο, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων, τον επιβίβασαν στο όχημά τους και εξαφανίστηκαν. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα πριν την αρπαγή.

Οι απαγωγείς διέφυγαν με σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες, διανύοντας απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την αυτοψία του Star, τα τελευταία λεπτά της διαδρομής έγιναν σε κακοτράχαλο και ερημικό δρόμο, γεγονός που δείχνει ότι γνώριζαν καλά την περιοχή.

Στοιχεία βασανισμού πριν την εκτέλεση

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος εκτελέστηκε με δέκα σφαίρες – εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι, η οποία ήταν η χαριστική βολή. Στο πρόσωπο και στα χείλη του εντοπίστηκαν χτυπήματα, ένδειξη ότι είχε υποστεί βίαιη κακομεταχείριση.

«Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, η σορός είχε στοιχεία βασανισμού πριν την εκτέλεση. Με αυτό το δεδομένο βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ή τον τιμωρούσαν ή τον πίεζαν για κάτι», δήλωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Η ώρα θανάτου προσδιορίζεται από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής. Οι αρχές ερευνούν πού κρατούνταν ο 27χρονος όλες αυτές τις ημέρες και ποιο ήταν το κρησφύγετο των δραστών. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια, ωστόσο οι απαγωγείς δεν ζήτησαν ποτέ λύτρα, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το κίνητρο της φρικτής αυτής υπόθεσης.