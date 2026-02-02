Οι Αρχές ερευνούν αν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή απαγωγή και εκτέλεση από άτομα με ανοιχτούς λογαριασμούς.

Ο 27χρονος λειτουργούσε πρόσφατα μόνος μια εργολαβική εταιρεία και ζούσε στην Ελευσίνα, στο σπίτι της συντρόφου του.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς ανέφεραν ότι τον έβλεπαν σπάνια.

Επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου ή για απαγωγή και εκτέλεση από άτομα με τα οποία είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Οι Αρχές εξετάζουν το κάθε στοιχείο με προσοχή.

«Ήταν το καλύτερο παιδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ», λέει φίλη του.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διασθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

«Το έμαθα χθες το βράδυ, τον είχαν απαγάγει και τον σκότωσαν, τον λόγο δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ένα παιδί, ήσυχο παιδί, στεναχωρήθηκα», αναφέρει φίλη του θύματος.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

«Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ο πατέρας του είναι απλός άνθρωπος, μεταφορέας είναι, δηλαδή κουβαλάει ο άνθρωπος με το φορτηγάκι του».

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

«Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!».

Ποιοι και γιατί είχαν βάλει στο στόχαστρο τον 27χρονο; Τι έλεγε ο ίδιος στην σύντροφό του το τελευταίο διάστημα; Πότε οι εκτελεστές πήραν την απόφαση να βάψουν τα χέρια τους με αίμα;

Οι Αρχές αισιοδοξούν πως σύντομα όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Για την ώρα στρέφουν την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές του 27χρονου και εστιάσουν στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Με μεγάλη προσοχή εξετάζονται και οι πληροφορίες που ενδέχεται να συνδέουν τον 27χρονο με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα.

