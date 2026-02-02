Με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς εκτελέστηκε ο 27χρονος στη Νέα Πέραμο, ενώ δέχτηκε και βολή στο κεφάλι.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν,

Σοκάρουν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 27χρονο που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με 10 σφαίρες, πισώπλατα, εκτέλεσαν οι δράστες τον νεαρό άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Στο μεταξύ νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως, καταγράφοντας τα τελευταία λεπτά πριν από την αρπαγή του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Οι εικόνες αποκαλύπτουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη δολοφονία επιχειρηματία που είχε συγκλονίσει τη Μάνδρα το 2024.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο πίσω από την πρόσφατη αρπαγή.

Η σορός του 24χρονου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Η σορός του νεαρού βρέθηκε από περαστικό το μεσημέρι της Κυριακής σε ρέμα της περιοχής και τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον 27χρονο που είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι που διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα.

Σε βίντεο που παρουσιάζουν ΤΑ ΝΕΑ, ο νεαρός επιχειρηματίας διακρίνεται την ώρα που επιστρέφει στην οικία του τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Φορά γκρι παντελόνι φόρμας και μπλε φούτερ με κουκούλα, ενώ καταγράφεται να στρίβει στο στενό για να μπει στην πολυκατοικία.

Ένα λεπτό αργότερα, από την αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου, φτάνει ένα μπλε ΙΧ, στο οποίο επιβαίνουν τέσσερα άτομα. Με την απειλή όπλου, τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί στο όχημα και εξαφανίζονται.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι πινακίδες του αυτοκινήτου ανήκαν σε όχημα που είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA αποτυπώνει τη στιγμή της αρπαγής, με δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων φαίνεται να κρατά όπλο, να τον βάζουν με τη βία στο αυτοκίνητο.

Από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στον χώρο βρέθηκαν δύο κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών, καθώς και ίχνη που παραπέμπουν σε απόπειρα καύσης του σώματος, χωρίς όμως οι δράστες να την ολοκληρώσουν.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα, καθώς η οικογένεια του 27χρονου είναι οικονομικά εύπορη. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή απαίτηση χρημάτων από τους απαγωγείς, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να διερευνούν άλλα πιθανά κίνητρα.

Έρευνες για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις

Οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, διερευνώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος. Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες που ενδέχεται να τον συνδέουν με πρόσωπα εμπλεκόμενα σε παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα, με τους ερευνητές να επανεξετάζουν τον σχετικό φάκελο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των κινήτρων και τον εντοπισμό των δραστών.