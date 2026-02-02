Σορός 27χρονου άνδρα βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι επρόκειτο για δολοφονία μετά από απαγωγή.

Ο 27χρονος είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, υπό την απειλή όπλου.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή είχε κλεμμένες πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη, όπως αποκαλύπτει η έρευνα.

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το MEGA, καταγράφοντας τη στιγμή της αρπαγής από δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας οπλοφορεί.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία στη Νέα Πέραμο, όπου το μεσημέρι της Κυριακής εντοπίστηκε η σορός ενός 27χρονου άνδρα σε ρέμα της περιοχής.

Το πτώμα βρέθηκε από περαστικό, ενώ, αν και η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον 27χρονο που είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τέσσερα άτομα τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, του οποίου οι πινακίδες αποδείχθηκαν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη. Βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής, με δύο άνδρες – ο ένας εκ των οποίων φαίνεται να κρατά όπλο – να τον βάζουν με τη βία στο όχημα.

Από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στον χώρο βρέθηκαν δύο κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών, καθώς και ίχνη που παραπέμπουν σε απόπειρα καύσης του σώματος, χωρίς όμως οι δράστες να ολοκληρώσουν την πράξη.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα, καθώς η οικογένεια του 27χρονου είναι οικονομικά εύπορη. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή απαίτηση χρημάτων από τους απαγωγείς.

Έρευνες για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις

Οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, διερευνώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος. Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες που ενδέχεται να τον συνδέουν με πρόσωπα εμπλεκόμενα σε παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα, με τους ερευνητές να επανεξετάζουν τον σχετικό φάκελο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των κινήτρων και τον εντοπισμό των δραστών.