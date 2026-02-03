Ο 27χρονος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο ήταν ζωντανός τουλάχιστον για έξι μέρες μετά την αρπαγή του, σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών δολοφονία στη Νέα Πέραμο του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή. Όπως αποκαλύφθηκε, ο άνδρας παρέμεινε ζωντανός για τουλάχιστον έξι ημέρες μετά την αρπαγή του, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση.

Την έρευνα για τη δολοφονία έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών – το λεγόμενο «ελληνικό FBI» – καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς οργανωμένη εκτέλεση με «μαφιόζικα χαρακτηριστικά». Παρά ταύτα, ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα των δραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών ο νεαρός που εντοπίστηκε νεκρός από περιπατητητή σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία και βρέθηκε. Γεγονός που φανερώνει ότι ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κρήτη παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων του έξι ημέρες, προτού εκτελεστεί -πισώπλατα- με δέκα σφαίρες.

Το θύμα έφερε δέκα τραύματα από πυροβόλα όπλα, όλα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ έφερε και ένα τραύμα στο κεφάλι.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν εγκαύματα σε διάφορα σημεία, στοιχείο που εξετάζεται ως προσπάθεια αλλοίωσης ή εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους μετά την εκτέλεση.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο η αρπαγή να είχε στόχο τον εκβιασμό ή την απόσπαση χρημάτων και πληροφοριών. Δεν αποκλείεται να ασκήθηκαν πιέσεις ή βία στον 27χρονο, ώστε να αποκαλύψει στοιχεία ή να παραδώσει χρήματα, με την υπόθεση να οδηγείται τελικά σε αδιέξοδο και στη δολοφονία του.

Παράλληλα, εξετάζεται και το σενάριο προσωπικών ή επαγγελματικών διαφορών, καθώς και πιθανές άγνωστες συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με το έγκλημα.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο είναι αυτό της αρπαγής για λίτρα. Ωστόσο, οι αξιωματικοί θεωρούν πιθανό η επιχείρηση να εξελίχθηκε απρόβλεπτα και να κατέληξε σε ανθρωποκτονία, ίσως επειδή το θύμα αναγνώρισε τους απαγωγείς.

Η αρπαγή και τα κρίσιμα ευρήματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε τη σορό σε ρέμα στη Νέα Πέραμο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Από την έρευνα προέκυψε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τέσσερις ένοπλοι τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, του οποίου οι πινακίδες είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές, ο επιχειρηματίας φαίνεται λίγα λεπτά πριν την αρπαγή να περπατά κρατώντας το κινητό του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του θύματος, με στόχο να εντοπιστούν πιθανά κίνητρα και πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.