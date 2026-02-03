Ο 27χρονος επιχειρηματίας απήχθη και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει ότι δέχθηκε 10 πισώπλατες σφαίρες, η τελευταία εκ των οποίων στη βάση του κρανίου του, ενώ πριν τον εκτέλεσαν του έδωσαν τροφή και επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά για να σβήσουν ίχνη.

Η μητέρα του θύματος, μιλώντας στο MEGA, ζητά να μάθει τους λόγους πίσω από τη δολοφονία του γιου της και καταγγέλλει την αγριότητα των δραστών.

Η σύντροφος του 27χρονου, αλβανικής καταγωγής, κατέθεσε πολύωρα στην Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τις εξελίξεις τις τελευταίες ώρες να είναι ραγδαίες. Η μητέρα του 27χρονου, ξέσπασε μιλώντας στο MEGA και ζητά να μάθει γιατί δολοφόνησαν το παιδί της, ενώ η αλβανικής καταγωγής σύντροφός του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Ανθρωποκτονιών.

«Περίμενα να μου πουν “στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου”. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;» ξεσπά η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία, που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, μιλώντας στο MEGA και την Κατερίνα Νώντα. Τόσες ημέρες περίμενε μάταια μία επικοινωνία, ένα σημάδι. «Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω, να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα» λέει.

Ψάχνει το «γιατί», την ώρα που τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή σοκάρουν. Οι άγνωστοι που τον κρατούσαν επί 6 μέρες, την περασμένη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες πισώπλατα. Η τελευταία μάλιστα ήταν η χαριστική, στο πίσω μέρος του κρανίου του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι δράστες που μία ώρα πριν τον εκτελέσουν, τού έδωσαν τροφή, επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά, θέλοντας να σβήσουν οποιαδήποτε ίχνη υπήρχαν στα χέρια του: αποτυπώματα τους, τυχόν DNA τους στα νύχια και σημάδια από δέσιμο. «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε» λέει η μητέρα του.

Ερωτηματικά με την αρχική κατάθεση της συντρόφου του

Ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, έξι ημέρες μετά την αρπαγή του. Σύμφωνα με την σύντροφό του, πρόλαβε να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας που μένουν στην Ελευσίνα και να χτυπήσει το κουδούνι, πριν πέσει στα χέρια των δραστών. Η ίδια πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών για κατάθεση. Τα ερωτήματα που τις τέθηκαν, ήταν πολλά, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι παρέμεινε στην Ασφάλεια για περισσότερες από 8 ώρες.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι, γιατί στην αρχική της κατάθεση είπε, ότι ο 27χρονος της χτύπησε το κουδούνι, αφού όπως προκύπτει από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, κάτι τέτοι δεν συνέβη ποτέ. Όπως είπε η Κατερίνα Νώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, από τα βίντεο προκύπτει, ότι οι απαγωγείς του 27χρονου τον πρόλαβαν στο δρόμο, πριν καν προλάβει να μπει στην πυλωτή της πολυκατοικίας και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγαν.

Η μητέρα του, παρότι πριν από τρία χρόνια μετακόμισε στην Κρήτη έπειτα από παραίνεση του γιου της, μετά από δύο διαρρήξεις που έγιναν σε σπίτια της οικογένειας, λέει στο MEGA, πως ο γιος της δεν ένιωθε να απειλείται. «Ένα παιδί που φοβάται, θα μας έλεγε, σε εμένα, στον αδελφό, στον πατριό του, κάτι. Αυτός τίποτα» λέει.

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή. «Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει “κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω”. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα, να κόψει τις παρέες και του λέω “Μανώλη, με αυτά που κάνεις, θα το φας στο κεφάλι σου”». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Νώντα μάλιστα, πριν από τρία χρόνια εξάλλου, στις 9 Ιανουαρίου 2023, άγνωστοι είχαν χακάρει τον λογαριασμό του 27χρονου στο Instagram και είχαν γράψει σε story: «Μην επικοινωνείται με τον λογαριασμό αυτό. Ο Άκης βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του».

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να διαπιστώσουν, αν το γεγονός αυτό συνδέεται με τις διαρρήξεις και τις απειλές που δέχθηκε περίπου την ίδια περίοδο ο 27χρονος και φυσικά αν όλα αυτά συνδέονται με την δολοφονία του.

Τον Δεκέμβριο άνοιξε εταιρία

Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε βγει ζωντανός από τροχαίο, στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής και από τους καλύτερους φίλους του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναλύουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα οποία έχει καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου των κακοποιών, που έφερε πλαστές πινακίδες. Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους και ψάχνουν το κρησφύγετο, εκεί όπου κρατούσαν τον 27χρονο τις τελευταίες ημέρες.

Εκτός από το αυτοκίνητο, ούτε το κινητό του θύματος έχει εντοπιστεί. Οι δράστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κατέστρεψαν και το πέταξαν.