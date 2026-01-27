Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είπε για τη Μαρία Καρυστιανού πως «έχει ακροδεξιό πρόσημο».

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχω πει από την αρχή ότι αν η κ. Καρυστιανού μπορεί να μιλάει λίγο πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει πολύ καλό και σε μας και γενικά».

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε την χρήση όρων όπως «εθνικές προδοσίες», τονίζοντας ότι τέτοιες κατηγορίες ιστορικά έχουν προκαλέσει διχασμούς στην Ελλάδα.

Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Μαρία Καρυστιανού.

Ειδικότερα ερωτηθείς σχετικά με την πρόσφατη ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά, στην οποία –όπως αναφέρεται– ζητά να ενημερωθεί ο λαός για την ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν και να κρίνουν οι πολίτες αν πρέπει να γίνει, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά «Έχω πει από την αρχή ότι αν η κ. Καρυστιανού μπορεί να μιλάει λίγο πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει πολύ καλό και σε μας και γενικά» ενώ πρόσθεσε πως «έχει ακροδεξιό πρόσημο».

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως δεν πρέπει να γίνεται λόγος για «εθνικές προδοσίες», λέγοντας ότι τέτοιες κατηγορίες έχουν οδηγήσει ιστορικά τη χώρα σε διχασμούς.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι συμφέρει απολύτως την Ελλάδα. «Δίνει χρόνο για εξοπλισμό, στηρίζει την οικονομία και τον τουρισμό και δεν συνεπάγεται καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει υποχωρήσει ούτε χιλιοστό».

«Με τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση»

Ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ–ΠΑΣΟΚ με την παρούσα ηγεσία, δηλώνοντας ότι «με τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το δίλημμα θα τεθεί ξεκάθαρα στους πολίτες μεταξύ κυβερνησιμότητας και πολιτικής αστάθειας.

Αύξηση αποζημίωσης γιατρών ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, αύξηση της τάξης του 30%.

«Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ και κάλυψη κρίσιμων κενών

Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι η Υγεία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος το 2026, με περίπου 5.000 νέες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε σημαντικά χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την επαρκή κάλυψη το καλοκαίρι.

«Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη το 2025 υπήρξε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024, γεγονός που –όπως είπε– αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.