Την πρώτη της δημόσια παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά πραγματοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την ατζέντα της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για την ίδρυση του πολιτικού της φορέα, η κα Καρυστιανού επισημαίνει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέφερε πως «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».

Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά δημόσια ενημέρωση, ώστε – όπως αναφέρει – «οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συγκεκριμένης συνάντησης», καθώς και για τις θέσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα που πρόκειται να τεθούν, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού τονίζει ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε απεμπόλησή τους συνιστά «εθνική προδοσία».

Αναλυτική η ανάρτηση Καρυστιανού

Κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.

