Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε την πρόθεση δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών, στα πλαίσια των διεργασιών για τη σύσταση νέου φορέα.

Αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών κατά τις δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας.

Η ίδια σχολίασε τον πρόσφατο θόρυβο που έχει προκληθεί, εκτιμώντας ότι οι αντιδράσεις πριν την ανακοίνωση επίσημων θέσεων υποδηλώνουν φόβο.

Στις διεργασίες για τη δημιουργία ενός νέου φορέα, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας.

Όπως μεταδίδει το Orange Press, μιλώντας για τα επόμενα βήματά της, η κυρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε την πρόθεση δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών. Σχολιάζοντας τον θόρυβο των τελευταίων ημερών, εκτίμησε ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται, πριν καν ανακοινωθούν οι επίσημες θέσεις, υποδηλώνουν φόβο.

​

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή πολιτών που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ένταξή του σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία.

«Θα τα δείτε όλα, θα είναι πολύ αναλυτικά και ως προς τις θέσεις στην οικονομία και στα εθνικά και στην υγεία, σε όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Οι αιχμές για την έρευνα και τον τόπο της δίκης

Αναφερόμενη στην πορεία της υπόθεσης των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την απογοήτευσή της για τους χειρισμούς των αρχών, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και αντιπαραβάλλοντας την ελληνική πραγματικότητα με τον τρόπο που κινητοποιούνται οι μηχανισμοί στο εξωτερικό για την προστασία των στοιχείων.

​Ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα του οπτικοακουστικού υλικού, υπογραμμίζοντας πως οι συγγενείς καλούνται να παραστούν σε «μια δίκη για χαμένα βίντεο». Διερωτήθηκε μάλιστα για τον λόγο της απώλειας αυτών των στοιχείων, επισημαίνοντας πως πιθανότατα θα έριχναν φως στην αιτία της «πυρόσφαιρας» και της πυρκαγιάς.

​Τέλος, εξέφρασε την επιφύλαξή της για τη διεξαγωγή της διαδικασίας στη Λάρισα, δηλώνοντας πως δεν έχει εμπιστοσύνη, ενώ σημείωσε πως η διεξαγωγή της δίκης σε μια πόλη με ευκολότερη πρόσβαση, όπως η Αθήνα, θα διευκόλυνε πρακτικά όλους τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του MEGA την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό να την ψηφίσει (+2% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση) και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια δυνητικά ισχυρή βάση κι ένα συνολικό ποσοστό 33%. Η απήχηση εντοπίζεται κυρίως στους κεντρώους, αλλά και σε κεντροαριστερούς, αριστερούς και μέρος δεξιών ψηφοφόρων.

Ενδιαφέρον έχει και σύγκριση που κάνει η δημοσκόπηση της δημοτικότητας της Μάριας Καρυστιανού με αυτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Μαρία Καρυστιανού είναι πιο δημοφιλής μεταξύ των αριστερών, κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων, και μόνο στους κεντροαριστερούς διατηρεί προβάδισμα η κ. Κωνσταντοπούλου.