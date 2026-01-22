Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής δυσαρέσκειας, με τη ΝΔ να παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Η πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τις κυβερνητικές πολιτικές, ενώ το αίτημα για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται ως κυρίαρχο στοιχείο στο πολιτικό σκηνικό.

Η προσωπική κατάσταση των ερωτώμενων έχει επιδεινωθεί, με τα κυριότερα προβλήματα να είναι η ακρίβεια, η οικονομία και η κρίση θεσμών, επιβαρυμένη από υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του MEGA την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τις κυβερνητικές πολιτικές και εκφράζει ισχυρό αίτημα για πολιτική αλλαγή.

Η μικρή άνοδος των ποσοστών της ΝΔ δεν αναιρεί τη γενική τάση που αποτυπώνεται σταθερά το τελευταίο διάστημα: η αυτοδυναμία παραμένει ανέφικτη. Η έρευνα πραγματοποιείται σε ένα μεταβατικό πολιτικό σκηνικό, όπου είναι πιθανό ο εκλογικός χάρτης να διαφοροποιηθεί σημαντικά έως τις κάλπες.

Αρνητική εικόνα και για την αντιπολίτευση

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης έντονη αποδοκιμασία προς την αξιωματική αντιπολίτευση, με το 81% των πολιτών να εκφράζει αρνητική γνώμη. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη δυσκολία της να λειτουργήσει ως αξιόπιστο αντίβαρο στην κυβέρνηση.

Αρνητική είναι και η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 79% να εκφράζει αρνητική άποψη.

Για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%. Το 66% αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, με μεγαλύτερη απήχηση το υποθετικό κόμμα μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, την κεντροαριστερά και το κέντρο.

Σε πιθανό σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 4% δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και το 7% αρκετά πιθανό, δημιουργώντας μια αφετηρία περίπου 11%. Η στήριξη προέρχεται κυρίως από κεντροδεξιούς, δεξιούς αλλά και κεντρώους ψηφοφόρους.

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό να την ψηφίσει (+2% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση) και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια δυνητικά ισχυρή βάση κι ένα συνολικό ποσοστό 33%. Η απήχηση εντοπίζεται κυρίως στους κεντρώους, αλλά και σε κεντροαριστερούς, αριστερούς και μέρος δεξιών ψηφοφόρων.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στις θετικές γνώμες για πολιτικούς αρχηγούς, άνοδο σημειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακολουθούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζει υποχώρηση.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο «Κανένας» διατηρεί το προβάδισμα με 29%, έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρή άνοδο στο 22,3%. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 9,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,2% και η Ελληνική Λύση στο 8,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 11,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,5%, παραμένοντας κάτω από το όριο του 30% και μακριά από κάθε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 12,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,7% και η Ελληνική Λύση στο 10,7%, ενώ τα «λοιπά» κόμματα εμφανίζουν άνοδο.

Αίτημα πρόωρων εκλογών

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι το αίτημα πολιτικής αλλαγής παραμένει ισχυρό, με τις κοινωνικές αντιδράσεις να αντανακλούν τη γενικευμένη κόπωση και δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα μεταβατικό πολιτικό τοπίο, ιδίως ως προς τις εκλογικές δυναμικές. Η εικόνα που προκύπτει, με τη Νέα Δημοκρατία να απέχει από την αυτοδυναμία και να κινείται κάτω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου, συνδυάζεται με μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση που δεν εμφανίζει ισχυρό αντίπαλο δέος.

Η πιθανή εμφάνιση νέων σχηματισμών, των οποίων η πραγματική απήχηση δεν μπορεί ακόμη να μετρηθεί, αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό και διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων.