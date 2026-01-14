Τετάρτη 14/1/2026 στις 21.00 o Άδωνις Γεωργιάδης κάνει «ποδαρικό» στη νέα δικτυακή εκπομπή του Γιώργου Παπαχρήστου στο www.tanea.gr. Μέσα σε 15 λεπτά ο υπουργός Υγείας, σχολιάζει με καταιγιστικό ρυθμό όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο. Παίρνει θέση για τα μπλόκα των αγροτών, την υπόθεση Novartis, αλλά και την κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία, ενώ… παραδέχεται πως πάσχει από «ακράτεια… λόγου»

Στη συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται μεταξύ άλλων στον Νίκο Δένδια λέγοντας ότι«αν θα μπορούσες να βάλεις δύο πολιτικά πρότυπα σε δύο παλάτζες θα έβαζες τον Νίκο Δένδια από τη μία, τον Άδωνι Γεωργιάδη από την άλλη.

Για να μην παρεξηγηθώ ο κύριος Δένδιας έχει μια λογική απόλυτης θεσμικότητας: “μιλάω μόνο για το δικό μου χαρτοφυλάκιο τίποτα άλλο”. Αυτή είναι γνώμη του. Εγώ έχω μία άποψη που λέει εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με έχουν ψηφίσει για να μιλάω, είναι δουλειά μου να μιλάω. Μιλάω για όλα όσα με ενδιαφέρουν και εργάζομαι για το Υπουργείο Υγείας».

Συμπλήρωσε ότι «για να είμαι ειλικρινής, η δική του συμπεριφορά έχει καλύτερη απόδοση, έχει υψηλότερη δημοφιλία από μένα και μεγαλύτερη αποδοχή από πολλούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι σωστό και αυτό που κάνει εκείνος λάθος. Έχουμε διαφορά χαρακτήρος».

Στην ερώτηση ότι ο κ. Δένδιας έχει κατηγορηθεί και από τον ίδιο έμμεσα αλλά και από άλλα στελέχη ότι δεν υπερασπίζεται όσο θα έπρεπε την κυβερνητική γραμμή ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Εγώ δεν χρειάζομαι υπερασπίσεως από κανέναν, άρα δεν έχω τέτοιο παράπονο. Επαναλαμβάνω, όλοι οι πολιτικοί κρινόμαστε. Δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος έχει επιλέξει μια διαφορετικού τύπου πολιτική συμπεριφορά[…] Έχει το κοινό του[…] Και εντός και εκτός (σσ ΝΔ). Δε σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο στυλ. Εγώ δεν τους λέω ότι όλοι πρέπει ίδιο στυλ[…]

Θα ήταν άδικο να το επικεντρώναμε σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή θα ήταν σαν να λέγατε όταν υπάρχει μια κρίση, κρύβεται ο συγκεκριμένος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στις δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγοι αυτοί που βγαίνουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη ότι ο κύριος Δένδιας φέρεται ως ο διάδοχος του κυρίου Μητσοτάκη ο υπουργός Υγείας απάντησε « ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει τις εκλογές του ’27. Θα τις κερδίσει τελικά με αυτοδυναμία. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί και όχι, αλλά θα τις κερδίσει αυτοδυναμία. Θα έχει άλλη μία πρωθυπουργική θητεία και όποιοι κάνουν σχέδια σήμερα για διαδοχή του Μητσοτάκη θα πάνε κουβά. Άρα αυτά που μου λέτε μου είναι αδιάφορα».

Αναφερόμενος στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων σημείωσε μεταξύ άλλων ότι « πρώτα απ’ όλα αυτή η εικόνα με τα σκασμένα λάστιχα και τα σπρέι “προδότης” νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το καταδικάσει. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε.

Μιλάμε για σιχαμένο πράγμα. Αυτοί που το έκαναν αυτό είναι σιχαμένοι[…] Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Δρόμοι κλειστοί δεν πρέπει να μείνουν άλλο[…]».

Σε ερώτηση για το αν είναι υπέρ της ήπιας ή σκληρής αντιμετώπισης των αγροτών απάντησε «Αν με ρωτάτε να στείλουμε τα τανκς να ανοίξουμε τους δρόμους, όχι δεν γίνεται. Και τα ΜΑΤ δεν μπορούν ανοίξουν τους δρόμους με τα τρακτέρ. Με ασπίδες θα ανοίγουν τα τρακτέρ; Εκεί ή θα στείλεις τα τανκς ή θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Εγώ με τα τανκς είμαι αντίθετος. Άρα δεν γίνεται. Θα επιβληθεί ο νόμος, δεν χρειάζεται το κράτος να ασκήσει βία. Πρόστιμο κάθε μέρα ό,τι προβλέπει ο νόμος. Καταλογισμός στην εφορία. Στο τέλος δεν θα υπάρξουν τρακτέρ θα τα έχει πάρει η εφορία από τα χρέη. Απλά και ωραία. Πολιτισμένα, παστρικά».

