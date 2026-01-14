Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε «ποδαρικό» στη νέα δικτυακή εκπομπή «15 Λεπτά» του Γιώργου Παπαχρήστου στο www.tanea.gr. Μέσα σε 15 λεπτά – ίσως μερικά παραπάνω – ο υπουργός Υγείας, σχολίασε με καταιγιστικό ρυθμό όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο. Πήρε θέση για τα μπλόκα των αγροτών, την υπόθεση Novartis, αλλά και την κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία, ενώ… παραδέχθηκε πως πάσχει από «ακράτεια… λόγου».

Τι είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Αναφερόμενος στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων σημείωσε μεταξύ άλλων ότι « πρώτα απ’ όλα αυτή η εικόνα με τα σκασμένα λάστιχα και τα σπρέι “προδότης” νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το καταδικάσει. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε.

Μιλάμε για σιχαμένο πράγμα. Αυτοί που το έκαναν αυτό είναι σιχαμένοι[…] Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Δρόμοι κλειστοί δεν πρέπει να μείνουν άλλο[…]».

Σε ερώτηση για το αν είναι υπέρ της ήπιας ή σκληρής αντιμετώπισης των αγροτών απάντησε «Αν με ρωτάτε να στείλουμε τα τανκς να ανοίξουμε τους δρόμους, όχι δεν γίνεται. Και τα ΜΑΤ δεν μπορούν ανοίξουν τους δρόμους με τα τρακτέρ. Με ασπίδες θα ανοίγουν τα τρακτέρ; Εκεί ή θα στείλεις τα τανκς ή θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Εγώ με τα τανκς είμαι αντίθετος. Άρα δεν γίνεται. Θα επιβληθεί ο νόμος, δεν χρειάζεται το κράτος να ασκήσει βία. Πρόστιμο κάθε μέρα ό,τι προβλέπει ο νόμος. Καταλογισμός στην εφορία. Στο τέλος δεν θα υπάρξουν τρακτέρ θα τα έχει πάρει η εφορία από τα χρέη. Απλά και ωραία. Πολιτισμένα, παστρικά».

Οι αναφορές σε Νίκο Δένδια, διαδοχή Μητσοτάκη και τις επόμενες εκλογές

Στη συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται μεταξύ άλλων στον Νίκο Δένδια λέγοντας ότι«αν θα μπορούσες να βάλεις δύο πολιτικά πρότυπα σε δύο παλάτζες θα έβαζες τον Νίκο Δένδια από τη μία, τον Άδωνι Γεωργιάδη από την άλλη.

Για να μην παρεξηγηθώ ο κύριος Δένδιας έχει μια λογική απόλυτης θεσμικότητας: “μιλάω μόνο για το δικό μου χαρτοφυλάκιο τίποτα άλλο”. Αυτή είναι γνώμη του. Εγώ έχω μία άποψη που λέει εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με έχουν ψηφίσει για να μιλάω, είναι δουλειά μου να μιλάω. Μιλάω για όλα όσα με ενδιαφέρουν και εργάζομαι για το Υπουργείο Υγείας».

Συμπλήρωσε ότι «για να είμαι ειλικρινής, η δική του συμπεριφορά έχει καλύτερη απόδοση, έχει υψηλότερη δημοφιλία από μένα και μεγαλύτερη αποδοχή από πολλούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι σωστό και αυτό που κάνει εκείνος λάθος. Έχουμε διαφορά χαρακτήρος».

Στην ερώτηση ότι ο κ. Δένδιας έχει κατηγορηθεί και από τον ίδιο έμμεσα αλλά και από άλλα στελέχη ότι δεν υπερασπίζεται όσο θα έπρεπε την κυβερνητική γραμμή ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Εγώ δεν χρειάζομαι υπερασπίσεως από κανέναν, άρα δεν έχω τέτοιο παράπονο. Επαναλαμβάνω, όλοι οι πολιτικοί κρινόμαστε. Δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος έχει επιλέξει μια διαφορετικού τύπου πολιτική συμπεριφορά[…] Έχει το κοινό του[…] Και εντός και εκτός (σσ ΝΔ). Δε σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο στυλ. Εγώ δεν τους λέω ότι όλοι πρέπει ίδιο στυλ[…]

Θα ήταν άδικο να το επικεντρώναμε σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή θα ήταν σαν να λέγατε όταν υπάρχει μια κρίση, κρύβεται ο συγκεκριμένος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στις δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγοι αυτοί που βγαίνουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη ότι ο κύριος Δένδιας φέρεται ως ο διάδοχος του κυρίου Μητσοτάκη ο υπουργός Υγείας απάντησε « ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει τις εκλογές του ’27. Θα τις κερδίσει τελικά με αυτοδυναμία. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί και όχι, αλλά θα τις κερδίσει αυτοδυναμία. Θα έχει άλλη μία πρωθυπουργική θητεία και όποιοι κάνουν σχέδια σήμερα για διαδοχή του Μητσοτάκη θα πάνε κουβά. Άρα αυτά που μου λέτε μου είναι αδιάφορα».

Για τα ενδεχόμενα συνεργασίας με τα άλλα κόμματα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κ. Βελόπουλο και τη Μ. Καρυστιανού

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως θεωρητικά είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, ωστόσο υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο. Όπως είπε, οι δύο πολιτικοί «δεν μπορούν να συνυπάρξουν ούτε σε ένα δωμάτιο επί τριών λεπτών».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει «δύο προβλήματα»: τη βαθιά προσωπική απόσταση με τον πρωθυπουργό και τις εσωκομματικές πιέσεις που, όπως εκτίμησε, θα τον εμπόδιζαν από μια πιθανή συνεργασία. «Αν αποφασίσει να κάνει συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, θα τον έριχνε ο Δούκας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαχρήστος ρώτησε αν υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε αρνητικά, απορρίπτοντας και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. «Δεν είμαστε όμοροι χώροι. Ο κ.Βελόπουλος είναι με τη Ρωσία, με το Ιράν, με τη Χαμάς. Τι δουλειά έχουμε; Εμείς με το Ισραήλ, Με την Αμερική, με την Ευρώπη. Καμία σχέση. Τι δουλειά έχουμε με αυτό; Δεν έχουμε καμία, μα καμία σχέση, μα καμία. Ο κ. Βελόπουλος θα τα λύσει με την κυρία Καρυστιάνου».

Σχετικά με τα πλήγματα από ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού συμπλήρωσε «Στην αρχή νόμιζα πρωτίστως η Πλεύση και δευτερευόντως ο Βελόπουλος. Τώρα αρχίζω να πιστεύω μάλλον πρωτευόντως ο Βελόπουλος και δευτερευόντως η Πλεύση γιατί το στίγμα της είναι δεξιό».

Σχολιάζοντας την Μάρω Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαλότητα μαζί της, αλλά θεωρεί πως «έχει ξεκινήσει όσο πιο στραβά μπορούσε». Όπως είπε «Ξέρετε πως μου είναι συμπαθέστατη. Ειλικρινά σας το λέω. Μου αρέσει πάρα πολύ η δημοκρατία παρά τις κατηγορίες εναντίον μου και επειδή μου αρέσει η δημοκρατία, μου αρέσει πολύ η συμμετοχή. Άρα ενθαρρύνω πάντα τους ανθρώπους να ασχολούνται. Η κυρία Καρυστιανού έχει ξεκινήσει όσο πιο στραβά μπορούσε. Πιο στραβά δεν μπορούσε να πω ότι έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να το ισιώσει. Προς το παρόν κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο».

Τσίπρας, Πολάκης και υπόθεση Novartis

O Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα της υπόθεσης Novartis, επισημαίνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ζητήσει ακόμη συγγνώμη για τον ρόλο που διαδραμάτισε. Όπως είπε, ούτε στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει σαφής αναφορά μεταμέλειας, παρά μόνο έμμεσες νύξεις.

«Εμένα ο Τσίπρας να μου πει ¨ρε Άδωνι συγγνώμη που σε ταλαιπώρησα, με παρέσυραν κάποιοι, δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλη μπούρδα ήταν όλο αυτό” δεν το έχω ακούσει να το λέει» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο θέμα των ηθικών αυτουργών της υπόθεσης, ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κινήσει δικαστικές διαδικασίες. «Με βρίσκει ικανοποιημένο το γεγονός ότι η ελληνική Δικαιοσύνη έφερε κάθαρση σε κάτι που αποτελούσε μελανή σελίδα για την ελληνική Δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι η κα. Τουλουπάκη τη γλίτωσε πολύ φθηνά και ο κ. Παπαγγελόπουλος «εγκέφαλος της σκευωρίας» τη γλίτωσε πάμφθηνα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επαναπρόσληψη τεσσάρων εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι είχαν απολυθεί επί υπουργίας Παύλου Πολάκη. Όπως είπε, οι εργαζόμενοι αυτοί παραιτήθηκαν από ηθική βλάβη, από τόκους, από τα πάντα και πήραν μόνο τους μισθούς τους που τους χρωστούσε το κράτος, δηλαδή τίποτα.

«Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία», ανέφερε εξηγώντας γιατί τους τοποθέτησε ξανά στις ίδιες θέσεις. «Όταν ο λαός μάς δίνει εξουσία, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε». Παρέπεμψε μάλιστα σε ρήση του αρχαίου ποιητή Αγάθωνα: «Ο άρχοντας πρέπει να θυμάται ότι κυβερνά ανθρώπους, να ενεργεί κατά τον νόμο και να γνωρίζει πως δεν θα κυβερνά για πάντα».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα μεταξύ άλλων ότι θεωρεί τον Παύλο Πολάκη εμπλεκόμενο «περιφερειακά» στη σκευωρία, αν και όχι με τον ρόλο του Παπαγγελόπουλου.

Επισήμανε ακόμα ότι «οι δύο άνθρωποι που καταδικάστηκαν ως συκοφάντες και ψεύτες είχαν χαρακτηριστεί από τον Τσίπρα ήρωες της δημοκρατίας». «Είχαν πάρει από την Τουλουπάκη το χαρακτήρα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Ποιοι; Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος; Ο ψεύτης και ο συκοφάντης. Για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Η μία, η κυρία πήρε 24 εκατομμύρια από την αμερικανική πλευρά λόγω της συμφωνίας Novartis – αμερικανικού κράτους, τα οποία τα πέρασε κρυφά και δεν τα δήλωσε στην ελληνική εφορία. Γι’ αυτό την έχει πιάσει τώρα η Αρχή για το ξέπλυμα, γιατί δεν τα δήλωσε εφορία. Είναι και φοροφυγάς. Δεν τα έχει εδώ. Τα έχει στη Μάλτα ή στην Ελβετία νομίζω. Λοιπόν και φοροφυγάς και ψεύτρα και συκοφάντης και ξέπλυμα. Και αυτά είναι έργα δημοκρατίας[…]».