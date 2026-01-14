Κορυφώνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν με την Τεχεράνη να προειδοποιεί με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκτελέσεων λέγοντας ότι «Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο».

Την ίδια ώρα αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν την αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters.

Some personnel have been advised to leave #Qatar’s Al-Udeid #US airbase by this evening, Reuters reports citing three diplomats. https://t.co/JLgql1sA2F pic.twitter.com/0qXdqZsMJB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Προειδοποιεί περιφερειακές χώρες ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης

Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέβηκε σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Ένας 26χρονος Ιρανός καταστηματάρχης επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, αφού δικάστηκε, καταδικάστηκε και τιμωρήθηκε για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση την περασμένη Πέμπτη.

Η οικογένεια του Erfan Soltani έκανε μια απελπισμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να τον σώσει χθες το βράδυ, διαμαρτυρόμενη έξω από τη φυλακή Ghezel Hesar, όπου ο νεαρός κρατείται σε απομόνωση, όπως δήλωσε ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Daily Mail.

The Islamic Republic is set to execute Erfan Soltani this Wednesday. He was arrested last week during Iran’s 2026 uprising. His only crime is calling for freedom for Iran. Be his voice, save Erfan Soltani. pic.twitter.com/mVeUNZcCXk — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 12, 2026

«Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για τις εκτελέσεις. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος είπε στον ιρανικό λαό ότι η βοήθεια είναι καθ’ οδόν. Επομένως, πιστεύω ότι είναι καθήκον του προέδρου να αναλάβει δράση», δήλωσε ο Λεόν Πανέτα στο CNN News Central την Τρίτη. Ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και διευθυντής της CIA δεν διευκρίνισε την ανάγκη για πλήρη στρατιωτική επίθεση. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι για να δείξουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές».

Κατά το CNN, η τολμηρή επιδρομή των ειδικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα που ανέτρεψε τον Μαδούρο φαίνεται απίθανο να επαναληφθεί στο Ιράν, λόγω των πολλαπλών κινδύνων. Οι επιθέσεις με πυραύλους ή drones από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ είναι μια επιλογή, αλλά κανείς δεν είναι βέβαιος τι θα επακολουθήσει εάν εξαλειφθούν οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν. Και το παρελθόν έχει δείξει πως οι ξένες παρεμβάσεις από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως η Βρετανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ στο Ιράν δεν χάραξαν το μέλλον της χώρας.

«Το Ιράν, σε αντίθεση με πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής, δεν είναι δημιούργημα αποικιοκρατών χαρτογράφων. Ο μακρόχρονος περσικός πολιτισμός και η εθνική του ταυτότητα ενδέχεται να το γλιτώσουν από την αγωνία της διάσπασης της Συρίας. Ωστόσο, είναι πιθανή η κατάρρευση της εξουσίας σε περίπτωση ανατροπής του καθεστώτος που κυβερνά με καταπιεστικό τρόπο από το 1979. Τυχόν μεταγενέστερες ροές προσφύγων και αστάθεια δεν θα ήταν ευπρόσδεκτες από τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όσο και αν θα χαιρέτιζαν την πτώση του σιιτικού επαναστατικού καθεστώτος.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της ικανότητας των ΗΠΑ. Οι ναυτικές δυνάμεις είναι επιβαρυμένες από τον τεράστιο στόλο που έχει αναπτύξει ο Τραμπ στα ανοικτά της Βενεζουέλας. Πολλά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι σταθμευμένα σε αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό US Naval Institute, η πλησιέστερη αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης είναι η USS Abraham Lincoln στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας» επισημαίνεται.

Ιράν: Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υπόσχεται «γρήγορες» δίκες

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ’ έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, η διακοπή του Ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του Ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Τουλάχιστον 2.571 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.