Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε «πολύ αυστηρά μέτρα» σε περίπτωση που το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές, την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.400 νεκρούς αντικυβερνητικούς διαδηλωτές από τη βίαιη καταστολή των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με συγγενείς του 26χρονου Erfan Soltani, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, όπως ανέφεραν στο BBC Persian.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δήλωσε στο BBC ότι «δεν έχει υπάρξει ξανά υπόθεση που να εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα».

Μιλώντας στο CBS News, αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις πιθανές εκτελέσεις λέγοντας: «Αν προχωρήσουν σε απαγχονισμούς, θα δείτε μερικά πράγματα… Θα αντιδράσουμε με πολύ σκληρά μέτρα».

Συγγενής του Erfan Soltani δήλωσε στο BBC Persian ότι ιρανικό δικαστήριο επέβαλε την θανατική ποινή σε «ασυνήθιστα σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις δύο ημέρες».

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran’s 2026 uprising. The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer. Erfan’s only crime was calling for freedom. Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

Εκπρόσωπος της οργάνωσης Hengaw, τόνισε ότι η υπόθεση αποδεικνύει πως η ιρανική κυβέρνηση «χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη τακτική για να καταστείλει τον λαό και να διασπείρει τον φόβο».

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κατηγορώντας για τα γεγονότα «τρομοκράτες».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο την Τρίτη το βράδυ για να εξετάσει την κατάσταση στο Ιράν, τονίζοντας ότι θα συγκεντρωθούν «ακριβή στοιχεία» για τον αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων.

Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τη δολοφονία 2.571 διαδηλωτών, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, παρά τη διακοπή του διαδικτύου. Επιπλέον, περίπου 150 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους.

«Οι αριθμοί των δολοφονιών φαίνεται να είναι μεγάλοι, αλλά δεν έχουμε πλήρη επιβεβαίωση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι μόλις αποκτηθούν όλα τα στοιχεία, «θα ενεργήσουμε αναλόγως».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις δολοφονίες και προέτρεψε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες».

«Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι ανόητες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!!», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο ενός αντιπολιτευτικού συνθήματος, «Κάντε ξανά το Ιράν Μεγάλο» (Make Iran Great Again).

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και άλλες επιλογές ως απάντηση στην καταστολή, έχοντας ήδη ανακοινώσει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα εμπορεύεται με το Ιράν.

Πηγή: BBC