Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αποχωρήσουν από το Ιράν, εντείνοντας τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έχει συμβουλεύσει συμμάχους των ΗΠΑ να εκκενώσουν τη χώρα. Απάντησε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουν», προσθέτοντας πως «δεν είναι κακή ιδέα».

«Εγώ λέω, κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν, και τώρα είναι όλα πολύ εύθραυστα. Σας λέω ότι αν δεν είχε κερδίσει τις εκλογές θα είχε συμβεί και σε εμάς», είπε κατά την αποψινή ομιλία του στο Ντιτρόιτ.

Σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και την ώρα που εκτιμήσεις μιλούν για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η εικόνα που έχει και ο ίδιος είναι θολή: «Ακούω πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών», είπε σε δημοσιογράφους πριν από την ομιλία «ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά ακούω πολύ υψηλότερους αριθμούς».

Αντιφατικά στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δίκτυο CBS, η καταστολή των διαδηλώσεων ενδέχεται να έχει προκαλέσει έως και 20.000 θανάτους, αριθμό έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τις επίσημες εκτιμήσεις. Δύο πηγές μέσα από το Ιράν ανέφεραν ότι οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 12.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ μιλούν για 10.000 έως 12.000.

Η ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνει τον θάνατο 2.003 ανθρώπων από τις ταραχές: 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, καθώς και εννέα ανήλικοι και ισάριθμοι πολίτες που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR), επίσης με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάνει σε χιλιάδες, καθώς οι ακτιβιστές βασίζονται σε πληροφορίες από ιατρικό προσωπικό.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους «μέχρι να σταματήσει η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών», στέλνοντας σαφές μήνυμα καταδίκης προς το καθεστώς της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε να διαδηλώνετε – πάρτε τον έλεγχο των θεσμών σας. Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η παράλογη δολοφονία των διαδηλωτών. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν. MIGA!!! (Make Iran Great Again)».

Λίγο αργότερα ο Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του προς τους διαδηλωτές του Ιράν ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», λέγοντας σε δημοσιογράφους σήμερα ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λυπάμαι», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι εννοούσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι κανείς δεν ήταν σε θέση μέχρι τώρα να του δώσει έναν ακριβή αριθμό για το πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος βρίσκεται στο Ντιτρόιτ όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία για οικονομικά θέματα.