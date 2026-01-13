Το καθεστώς της Τεχεράνης φαίνεται αποφασισμένο να φτάσει στα άκρα προκειμένου να καταστείλει τις διαδηλώσεις που έχουν εξελιχθεί σε μαζικό κύμα αμφισβήτησης, ακόμη και προς τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον λαό του Ιράν να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος, δηλώνοντας πως «η βοήθεια έρχεται» και ότι «οι δολοφόνοι θα πληρώσουν ακριβά». Παράλληλα, η ιρανική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή.

Disturbing video emerging from Iran is revealing the extent of the regime’s brutal crackdown on protesters. @JomanaCNN and @FlorenceDAttlee have the latest. pic.twitter.com/ftBfImxZno — CNN International PR (@cnnipr) January 13, 2026

Από το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης έγινε γνωστό ότι ένας αδιευκρίνιστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά του Θεού» («moharebeh» στα περσικά), μία από τις βαρύτερες κατηγορίες στο Ιράν, που επισύρει τη θανατική ποινή. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι «ταραξίες» θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

🚨🚨 The Iranian people are crying out for help and urgently need immediate and decisive humanitarian military intervention to stop the massacres and protect civilians.#IranProtests #StopIranKillings #StopIranMassacres pic.twitter.com/UErYncF7d6 — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) January 13, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν επίσης ότι δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις διαδηλωτών. Στον αντίποδα, η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, εκφράζει φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες, χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».

We are unstoppable.freedom for iran.Islamic republic going to hell pic.twitter.com/tQW91m0oGR — Ali masooleh (@AMasooleh) January 12, 2026

Η ΜΚΟ αναφέρει την περίπτωση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, και σύμφωνα με την οικογένειά του έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο. Οι κατηγορίες εις βάρος του παραμένουν άγνωστες, ενώ η υπόθεση δεν έχει προβληθεί από τα κρατικά μέσα.

Αντιφατικά στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δίκτυο CBS, η καταστολή των διαδηλώσεων ενδέχεται να έχει προκαλέσει έως και 20.000 θανάτους, αριθμό έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τις επίσημες εκτιμήσεις. Δύο πηγές μέσα από το Ιράν ανέφεραν ότι οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 12.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ μιλούν για 10.000 έως 12.000.

Η ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνει τον θάνατο 2.003 ανθρώπων από τις ταραχές: 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, καθώς και εννέα ανήλικοι και ισάριθμοι πολίτες που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR), επίσης με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάνει σε χιλιάδες, καθώς οι ακτιβιστές βασίζονται σε πληροφορίες από ιατρικό προσωπικό.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι Αρχές επισκέπτονται ιδιωτικά νοσοκομεία και «απειλούν το προσωπικό για να αποσπάσουν στοιχεία των τραυματιών» που νοσηλεύονται μετά τις συγκρούσεις.

Πληροφοριακό μπλακάουτ και διεθνείς αντιδράσεις

Η ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του «μπλακάουτ» στο Ίντερνετ που έχουν επιβάλει οι αρχές. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με το εξωτερικό είναι περιορισμένες ή και αδύνατες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διασταύρωση των στοιχείων.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ταραχών, οι εκτιμήσεις των οργανώσεων κάνουν λόγο για περίπου 2.000 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και συλληφθέντες. Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, εξέφρασε φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων «είναι σημαντικά μεγαλύτερος».