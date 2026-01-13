Η ιρανική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται για περισσότερες από δύο εβδομάδες, με δεκάδες θύματα ανάμεσά τους νέους ανθρώπους με όνειρα και φιλοδοξίες. Ανάμεσά τους η Ρουμπίνα, μια νεαρή σχεδιάστρια μόδας, ο Ρεμπίν, έφηβος ποδοσφαιριστής, και ο Μεχντί, πρωταθλητής του bodybuilding.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες πολίτες, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της καταστολής των κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν το Ιράν.

Η ιστορία της Ρουμπίνα

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, φοιτούσε στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια για γυναίκες. Στο Instagram της, η νεαρή σχεδιάστρια παρουσίαζε υπερήφανα τις δημιουργίες της, εμπνευσμένες από τις κουρδικές της ρίζες και την πολιτισμική ποικιλομορφία του Ιράν.

Το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, όταν οι διαδηλώσεις άρχισαν να εξαπλώνονται, η Ρουμπίνα βγήκε από το σπίτι της για να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία. Λίγο αργότερα, πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι, όπως ανέφερε η οικογένειά της στην IHR.

Οι συγγενείς της ταξίδεψαν από το Κερμανσάχ στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν τη σορό της. Όπως κατέθεσαν, στο νεκροτομείο αντίκρισαν «τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις». Παρότι τελικά τους επετράπη να παραλάβουν τη σορό, οι αρχές δεν τους άφησαν να πραγματοποιήσουν δημόσια κηδεία.

Ο Ερφάν και ο Ρεμπίν – δύο έφηβοι ανάμεσα στα θύματα

Ο Ερφάν Φαράτζ, 18 ετών, από την πόλη Ρέι κοντά στην Τεχεράνη, σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τη νορβηγική ΜΚΟ Hengaw. Η σορός του εντοπίστηκε ανάμεσα σε δεκάδες άλλες που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Καχριζάκ, εικόνες που προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή. Ο νεαρός ετάφη χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση.

Ο Ρεμπίν Μοραντί, 17 ετών, Κούρδος φοιτητής και ποδοσφαιριστής, θεωρούνταν «ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ταλέντα», σύμφωνα με τη Hengaw. Έχασε τη ζωή του από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για τον θάνατό του, αλλά δεν της έχει επιτραπεί ακόμη να παραλάβει τη σορό.

Ο πρωταθλητής Μεχντί

Ο Μεχντί Ζατπαρβάρ, 39 ετών, από την επαρχία Γκιλάν, υπήρξε πρωταθλητής του bodybuilding και στη συνέχεια προπονητής, αφού ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην αθλητική ψυχολογία. Σύμφωνα με τη Hengaw, είχε ξεκινήσει την άρση βαρών από τα 13 του και είχε διακριθεί τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό την περίοδο 2011-2014.

Ο Μεχντί σκοτώθηκε από πυρά την Παρασκευή, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των θυμάτων της αιματηρής καταστολής στο Ιράν.