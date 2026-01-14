Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών στο Ιράν από τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις ανέρχεται σε 2.571 άτομα, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η HRANA ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 2.403 διαδηλωτών, 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανηλίκων κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που οι αρχές δίνουν επίσημο συνολικό αριθμό θυμάτων από την καταστολή των διαμαρτυριών, οι οποίες συνεχίζονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.