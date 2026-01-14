Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών στο Ιράν από τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις ανέρχεται σε 2.571 άτομα, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η HRANA ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 2.403 διαδηλωτών, 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανηλίκων κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.
Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που οι αρχές δίνουν επίσημο συνολικό αριθμό θυμάτων από την καταστολή των διαμαρτυριών, οι οποίες συνεχίζονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.
Ιράν κατά ΗΠΑ: «Αναζητούν πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση»
Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητά «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω μαζικών κινητοποιήσεων. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά τρόπο «πολύ δυνατό» εάν εκτελεστούν διαδηλωτές.
Σύμφωνα με ανάρτηση της ιρανικής αποστολής στην πλατφόρμα X, «οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην αλλαγή καθεστώτος». Όπως τονίζεται, οι κυρώσεις, οι απειλές και οι ενορχηστρωμένες ταραχές χρησιμοποιούνται ως μέσο για να δημιουργηθεί πρόσχημα στρατιωτικής επέμβασης.
Το μήνυμα συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε ανάρτηση του αμερικανού προέδρου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του, νωρίτερα την ίδια ημέρα.
