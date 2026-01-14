Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέβηκε σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Οι άμεσες επικοινωνίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Ιράν

Οι άμεσες επικοινωνίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν ανασταλεί, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει εν μέσω των διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες και ότι οι πιθανές συναντήσεις μεταξύ των δύο αξιωματούχων για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης σε μια δεκαετή πυρηνική διαμάχη έχουν ακυρωθεί.

Την ίδια ώρα η Daily Mail μεταδίδει ότι το Ιράν αγνόησε τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις εκτελέσεις μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών, καθώς το καθεστώς συνεχίζει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών ταραχών.

Ένας 26χρονος Ιρανός καταστηματάρχης επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, αφού δικάστηκε, καταδικάστηκε και τιμωρήθηκε για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση την περασμένη Πέμπτη.

Η οικογένεια του Erfan Soltani έκανε μια απελπισμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να τον σώσει χθες το βράδυ, διαμαρτυρόμενη έξω από τη φυλακή Ghezel Hesar, όπου ο νεαρός κρατείται σε απομόνωση, όπως δήλωσε ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Daily Mail.

«Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για τις εκτελέσεις. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης σηματοδότησε την Τετάρτη ότι θα ακολουθήσουν γρήγορες δίκες και εκτελέσεις για όσους συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, παρά την προειδοποίηση του Τραμπ.

Τα σχόλια του επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης έρχονται μετά από προειδοποιήσεις ακτιβιστών ότι οι απαγχονισμοί των κρατουμένων ενδέχεται να γίνουν σύντομα.

Πηγές: Daily Mail, Reuters