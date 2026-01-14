Ορισμένα μέλη του προσωπικού έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν την αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Some personnel have been advised to leave #Qatar’s Al-Udeid #US airbase by this evening, Reuters reports citing three diplomats. https://t.co/JLgql1sA2F pic.twitter.com/0qXdqZsMJB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Ιράν: Προειδοποιεί περιφερειακές χώρες ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης

Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέβηκε σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Η οικογένεια του Erfan Soltani έκανε μια απελπισμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να τον σώσει χθες το βράδυ, διαμαρτυρόμενη έξω από τη φυλακή Ghezel Hesar, όπου ο νεαρός κρατείται σε απομόνωση, όπως δήλωσε ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Daily Mail.

«Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για τις εκτελέσεις. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ιράν: Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υπόσχεται «γρήγορες» δίκες

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ’ έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ένας 26χρονος Ιρανός καταστηματάρχης επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, αφού δικάστηκε, καταδικάστηκε και τιμωρήθηκε για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση την περασμένη Πέμπτη.

Στο μεταξύ, η διακοπή του Ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του Ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Τουλάχιστον 2.571 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.