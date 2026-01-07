Θετικός στο ενδεχόμενο να συναντήσει αγρότες που θα εκπροσωπούν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Η συνάντηση, όπως διευκρινίζεται, θα αφορά αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών και όχι μεμονωμένες ομάδες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι όσοι εκπρόσωποι μπλόκων επιθυμούν διάλογο μπορούν να συναντηθούν με τους υπουργούς Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα.

Νωρίτερα, 18 αγροτικά μπλόκα και σύλλογοι είχαν ταχθεί υπέρ της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Προειδοποίηση Μαρινάκη προς τους αγρότες

«Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, θα εφαρμόσει σχέδιο για να αποτραπεί το ενδεχόμενο διακοπής της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους». Παράλληλα, επισήμανε πως η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει άμεσα ένα επιχειρησιακά ορθό σχέδιο για την αποκλιμάκωση της έντασης, με σεβασμό στους αγρότες που διαδηλώνουν.

Αναφερόμενος στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει «κάτι παραπάνω από ανοχή» στις κινητοποιήσεις, ενώ επανέλαβε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί να «κοπεί η χώρα στα δύο».

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα

Οι αγρότες στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Μαλγάρων αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία, όπως τα Τέμπη, το Μουργκάνι, ο Μπράλος και τα διόδια των Μαλγάρων.

Στη Νίκαια και την Καρδίτσα ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, ωστόσο μετά την πανελλαδική διάσκεψη του Σαββατοκύριακου. Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς από τις 12:00 το μεσημέρι, δηλώνοντας πως θα συμμετάσχουν άμεσα σε διάλογο αν υπάρξει πρόσκληση.

Σκληρή στάση αποφασίστηκε και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας. «Από αύριο θα είναι όλα κλειστά εδώ στην περιοχή μας και δεν θα περνάει τίποτα», δήλωσε ο Κυριάκος Κυριαζής, ένας εκ των επικεφαλής του μπλόκου.

Την ίδια ώρα, στα Πράσινα Φανάρια, 18 αγροτικά μπλόκα φέρονται να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας διάλογο και αποστέλλοντας επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στα Μάλγαρα, σύμφωνα με τον Κώστα Ανεστίδη, για 48 ώρες θα παραμείνουν κλειστές η είσοδος και η έξοδος της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες καταγγέλλουν «κλίμα τρομοκρατίας» που, όπως υποστηρίζουν, επιχειρεί να καλλιεργήσει ο Άρειος Πάγος, ενώ ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Με ομόφωνες αποφάσεις των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, αποφασίστηκε 48ωρος αποκλεισμός στη Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης.

«Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά την επιβίωσή μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω· συνεχίζουμε οργανωμένα και αποφασιστικά, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κοινού μπλόκου.