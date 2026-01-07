Στο νέο επεισόδιο του vidcast «Στα Σχοινιά» των ΝΕΩΝ, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ξετυλίγουν την πολιτική επικαιρότητα με αιχμή τα αγροτικά μπλόκα, το γεωργικό ρεύμα, τα χρέη και τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική γεωργία σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Συζητούν για την ΚΑΠ, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις, το μέλλον των συνεταιρισμών και το αν ο «εκσυγχρονισμός» σημαίνει αναγκαστικά απώλειες.

Παράλληλα, σχολιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, τη διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα της έδρας, αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσει η Μαρία Καρυστιανού, τα σενάρια νέων κομμάτων και την πολιτική των προσώπων ενόψει εκλογών. Με αναφορές στον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τη Δικαιοσύνη και τις διεθνείς εξελίξεις (Τραμπ, Ευρώπη), το επεισόδιο χαρτογραφεί τις συγκρούσεις, τις ευκαιρίες και τις παγίδες του νέου πολιτικού τοπίου.

Δείτε ολόκληρο το vidcast «Στα Σχοινιά»