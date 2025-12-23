Στο νέο επεισόδιο του vidcast «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ» των ΝΕΩΝ, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ανοίγουν την «καυτή» ατζέντα των αγροτικών κινητοποιήσεων: Από τα 27 αιτήματα και το ζήτημα της εκπροσώπησης/οργάνωσης ανά κλάδο, μέχρι το αίτημα για φθηνότερο πετρέλαιο και γεωργικό ρεύμα, τη συζήτηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, τον μικρό κλήρο, τη συνεταιριστική κουλτούρα και τις παθογένειες που επιστρέφουν κάθε φορά που πιέζεται ο πρωτογενής τομέας.

Παράλληλα, αξιολογούν την κυβερνητική διαχείριση (και τις ευθύνες της), στο φόντο των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ΚΑΠ, των χρόνιων στρεβλώσεων και των «ξαφνικών» κρίσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πυροκροτητής.