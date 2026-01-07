Την πρώτη ανάγνωση του Μεγάρου Μαξίμου στις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανου που προχωρά «γοργά» το νέο πολιτικό κίνημα, έδειξε κυβερνητικός εκπροσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας πριν από λίγο στο Mega είπε για «το διαφαινόμενο κόμμα» ότι διαχωρίζει «μια μάνα που έχασε το παιδί της από μι εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό ή μέλος πολιτικής κίνησης». Οπως σημείωσε, κάθε συγγενής θύματος «από το κακό πρόσωπο του κράτους είναι ιερός» αλλά επεσήμανε αφήνοντας σαφή αιχμή ότι «δεν πρέπει ο συλλογικός πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη».

Ο ίδιος αναφερόμενος και στον Νίκο Φαραντούρη που βρέθηκε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, σχολίασε: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυρία Καρυστιανου θα δεχθεί στο κόμμα ένα στέλεχος που έχει κρατήσει την έδρα που έχει πάρει με άλλο κόμμα».

Ο κυβερνητικός εκπροσωπος είπε επίσης ότι «κανείς αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει κίνηση. Θα αξιολογηθείς γι αυτό όμως αν αποφασίζεις κίνηση στο όνομα μιας τραγωδίας.

Δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα. Υπάρχουν όντως πράγματα που πρέπει να γίνουν – όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86. Αλλά υπάρχουν διαρροές και δηλώσεις κατά καιρούς που μας θυμίζουν εποχές που πρέπει να αφήσουμε πίσω».

O κ. Μαρινάκης ανέφερε για τους αγρότες: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους» ανέφερε, επισημαίνοντας πως σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν με τα μπλόκα των αγροτών.