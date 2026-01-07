Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων ξαναζεσταμένη σούπα», παρουσιάζοντας παλιά ή καθυστερημένα μέτρα ως νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «με ένα τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα» εμφανίζει κάθε δαπάνη για την ύπαιθρο ως ενίσχυση των παραγωγών, ανεξάρτητα από το αν καταλήγει πράγματι σε αυτούς.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το 2025 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς «τρέχουν» ταυτόχρονα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΑΠ: το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, που κλείνει εκκρεμότητες, και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο, όπως σημειώνει, υλοποιείται με σοβαρές καθυστερήσεις. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά «συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας». Επισημαίνει επίσης ότι οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι, όπως και δικαιούχοι προηγούμενων ετών, ενώ οι βιοκαλλιεργητές βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική πίεση χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Κριτική για τις ανακατανομές και την επιστροφή ΕΦΚ

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «ιδιαίτερη πρόκληση» την παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατ. ευρώ ως «νέες πληρωμές», καθώς πρόκειται, όπως αναφέρει, για ποσό που «επί επτά χρόνια δινόταν σε μη δικαιούχους». Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με το κόμμα, να αποδίδονται πολιτικές ευθύνες για τα χαμένα ποσά προηγούμενων ετών.

Αναφορικά με την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον Νοέμβριο του 2026, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν πρόκειται για νέα πολιτική, αλλά για πρόταση που έχει κατατεθεί επανειλημμένα από το ίδιο κόμμα στη Βουλή. Υπογραμμίζει ότι επιμένει σε «αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία» και όχι σε αποσπασματικές επιστροφές. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές «επικοινωνιακό τέχνασμα» που δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, καθώς συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ των εσόδων των παραγωγών.

Θέσεις για το ρεύμα και την κτηνοτροφία

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη θέση του για ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 ευρώ/kWh για πέντε χρόνια και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, ώστε ο αγρότης να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος παραγωγής. «Πρόκειται για πραγματική ασφάλεια κόστους και όχι για αόριστες υποσχέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την κτηνοτροφία, το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ειδικότερα, κάνει λόγο για αποτυχημένη πολιτική πρόληψης ζωονόσων, που οδήγησε στον υποχρεωτικό σφαγιασμό περισσότερων από 450.000 αιγοπροβάτων. Οι αποζημιώσεις, σημειώνει, καταβάλλονται με μεγάλες καθυστερήσεις, χωρίς σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου. Παράλληλα, επικρίνει την κυβέρνηση για την αδράνειά της απέναντι στον ΕΛΓΑ, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί με «παρωχημένο κανονισμό» και αφήνει εκτός κάλυψης ζημιές που προκαλούνται από την κλιματική κρίση.

«Οι αγρότες δεν πείθονται πλέον»

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς». Όπως σημειώνει, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που υπόσχεται στήριξη αλλά παραδίδει «καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος». Το κόμμα τονίζει ότι η πραγματικότητα της παραγωγής «δεν αλλάζει με επικοινωνιακές παρουσιάσεις, αλλά με καθαρές πολιτικές επιλογές, συνέπεια και σεβασμό στον κόπο του αγρότη».