Στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου προχώρησαν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη συνέντευξη παρουσιάστηκε αναλυτικά η νέα δέσμη έξι παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• την αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ — 80 εκατ. ευρώ υπέρ των κτηνοτρόφων και 80 εκατ. ευρώ υπέρ βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών

• τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και την αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

• την επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

• την δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026

• παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δις ευρώ, καθώς και

• την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Κωστής Χατζηδάκης: Να επικρατήσει η κοινή λογική

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιώντας τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί. Ξεκαθαρίζουμε παράλληλα ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόρτες της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτές για τους αγρότες μας, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ. Ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρούν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή να αρνούνται το διάλογο με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος, ακόμα περισσότερο μετά την σημερινή παρουσίαση, ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των πρωτοβουλιών στήριξης του αγροτικού τομέα. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Χατζηδάκης:

-Υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 έφθασαν σε 3,82 δις. ευρώ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά και 13 % υψηλότερο σε σχέση με το 2024.

-Επανέλαβε ότι 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν από την ανακατανομή των πόρων της βασικής εισοδηματικής στήριξης θα διατεθούν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων (80 εκατ.) και των βαμβακοπαραγωγών – σιτοπαραγωγών (άλλα 80 εκατ.)

-Σημείωσε ότι η Ελλάδα, με το διαφανές σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων που εφαρμόζεται για το 2025 σε συμφωνία με την ΕΕ, θα λάβει τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλες, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών θα βγει κερδισμένη. Διότι τα ποσά θα κατανέμονται πιο δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Περαιτέρω, τόνισε ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση για την αποφυγή νέων προστίμων στο μέλλον και ότι είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μερικές χιλιάδες ΑΦΜ που έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις.

-Παρουσίασε αναλυτικά τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες και την τοποθέτηση της κυβέρνησης για ένα προς ένα από αυτά. Πρόκειται για 27 αιτήματα από τα οποία τα 16 έχουν επιλυθεί ή αντιµετωπίζονται θετικά, 4 απαντήθηκαν σήμερα επίσης θετικά και 7 είναι εκτός δηµοσιονοµικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου.

-Σχολίασε τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για τα αιτήματα των αγροτών σημειώνοντας ότι για μία ακόμη φορά επιχειρούν να πείσουν ότι είναι πιο καλόκαρδοι. «Το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Εμείς σταθμίζουμε τα πράγματα και εξαντλούμε τα περιθώρια τόσο τα δημοσιονομικά όσο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», τόνισε.

«Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι κυρίως ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν φθίνει, οι ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο σε άλλες χώρες, τα προβλήµατα µε την κατάτµηση και τη µικρή έκταση του αγροτικού κλήρου, η εκπαίδευση των νέων αγροτών, που μπορεί να αναβαθμιστεί. Βήματα έχουν γίνει αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034 είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Η Διακομματική Επιτροπή που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συζητήσουμε και στη Βουλή και με τους αγρότες μας, συντεταγμένα, μην ξεχνώντας πως όλοι, παρά τις διαφορές μας, είμαστε πάνω απ’ όλα Έλληνες. Να συζητήσουμε τόσο τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και τις μεγάλες προκλήσεις για μια πιο ανταγωνιστική γεωργία».

Κώστας Τσιάρας: Τα μέτρα στήριξης των Αγροτών- Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους

Καλημέρα και καλή χρονιά

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα πακέτο μέτρων που αφορά όλους τους αγρότες της χώρας.Όχι επιλεκτικά.Όχι αποσπασματικά. Όχι με λογική εντυπώσεων.Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε εθνικό και ευρωπαϊκό πόρο για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα.Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε φάση άμεσης εφαρμογής. Δηλαδή ικανοποιείται το 74% των αιτημάτων.

Όμως παρότι η κυβέρνηση είναι παρούσα για τη στήριξη των αγροτών και του εισοδήματός τους, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος του προβλήματος στον πρωτογενή τομέα. Το μείζον ξεπερνά τη διαχείριση του σήμερα και βρίσκεται στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή.

Και γι’ αυτό η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε διάλογο ουσίας για τα μεγάλα ζητήματα που έρχονται:

τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την κλιματική κρίση,

τη νέα ΚΑΠ,

την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών

και, πάνω απ’ όλα, τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα

Ειδικά για τη νέα ΚΑΠ θέλω να ανακοινώσω ότι σύντομαξεκινάμε Εθνικό Διάλογο με όλους τους αγρότες, σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω Συνδιασκέψεων που θα γίνουν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνιστούν μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια μεγάλη εθνική ευκαιρία, για να βρουν, επιτέλους, τα μοναδικά σε ποιότητα ελληνικά προϊόντα, τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές. Σε αυτή τη βάση κινείται και η πρόταση του πρωθυπουργού για Διακομματική Επιτροπή ώστε να χαραχθεί Εθνική Στρατηγική στον πρωτογενή τομέα. Μια Εθνική Στρατηγική η οποία ξεπερνά το βίο της οποιαδήποτε κυβέρνησης, γιατί αφορά στο μέλλον της αγροτικής μας οικονομίας που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας.

Επιδίωξή μας είναι να μεταβούμε από την κρίση στην κανονικότητα. Να περάσουμε από την επιδοματική λογική σε ένα νέο μίγμα πολιτικής που θα έχει άμεση, αλλά και διαχρονική εφαρμογή και θα κατευθύνει περισσότερους πόρους σε επενδύσεις, τεχνολογία, πράσινη μετάβαση, κατάρτιση και συνεργασίες, για αυξημένο εισόδημα στους παραγωγούς και υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα.

Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Είναι απόλυτα σύμφωνα και με τους Κανονισμούς της ΕΕ και με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν κάποια άλλα επί πλέον μέτρα, τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα υποδεικνύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι για να ικανοποιηθούν.

Ωστόσο οφείλω να θυμίσω ότι:

Aπό το 2019 υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον πρωτογενή τοµέα

1. Ενίσχυση υποδομών

Σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά , Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενήΧοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο)

2. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ για εκσυγχρονισµό, µεταποίηση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υδατοκαλλιέργειες κ.α. + Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων, Εφαρμογή Greek Farms, Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο κ.α.

4. Ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος

Νέος νόμος που επέτρεψε την ίδρυση της ΕΘΕΑΣ

5. Επικαιροποιήση του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

‘Ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για τα σημαντικότερα των προϊόντων μας (κρέατος και φέτας).

6. Ανοίγουμε νέες αγορές για τους παραγωγούς μας

Υπογράψαμε πρωτόκολλα εξαγωγών σε 15 χώρες, με πάνω από 60 αιτήματα για αγροτικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης.

7. Για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο.

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Έχουμε λάβει δεκάδες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματός. Θυμίζω:

11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτώνκαι ενίσχυσης του εισοδήματός τους: Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 20212. Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022. Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 20224. Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς5. Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 20236. Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού7. Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 20248. Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές9. Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 – από 11/2025 η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων10. Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)11. Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το φορολογικό έτος 2026 με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους

Στην πρόσκληση για διάλογο που είχαμε από τη πρώτη στιγμή απευθύνει στους αγρότες περιλαμβανόταν και η συμφωνία της Mercosur, με στόχο τη διαμόρφωση εθνικής θέσεως. Δυστυχώς οι επικεφαλής των μπλόκων αρνήθηκαν τη συζήτηση και για το ζήτημα αυτό.

Η αλήθεια για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur είναι η εξής:

Για συμφωνία ΕΕ–Mercosurυπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες του Mercosur ανέρχονται σε 34 εκατ ευρώ

21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ θα προστατεύονται από απομιμήσεις (π.χ. φέτα, ελαιόλαδο, κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου)- άρα υπάρχει δυνατότητα για πώληση σε υψηλότερες τιμές.

Διεκδικούμε- Σαφείς και λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης. – Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή. – Εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην πράξη

Τις ρήτρες διασφάλισης στο πλαίσιο Κανονισμού της ΕΕ που ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ΜΟΝΟ οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Επιπλέον διεκδικούμε την ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του UnitySafetyNet για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων.

Μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινητοποιούνται άμεσα πόροι 45 δις ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός, «για ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».

Ας περάσουμε τώρα στα πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών και του εισοδήματός τους.

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης

Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες.

Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:• 40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης• 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησηςΗ πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

2. Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιµής στο τιµολόγιο ΓΑΙΑ για 2 έτη και µείωσητιµής

Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.

Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.

Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί

3. Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ1. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.2. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.3. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).Ανοίγει διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών.

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. €, µε την ιδιωτική συµµετοχή και τη µόχλευση των κεφαλαίων

1. Πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη2. Νέα Πρόσκληση για Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)3. Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και καταβολή 1ης δόσης (ΣΣ ΚΑΠ) και 2ης δόσης στους ενταγμένους 4. Νέα Πρόσκληση δράσης για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες5. Πρόσκληση για τη Στήριξη επενδύσεων για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη6. Πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη7. Πρόσκληση της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη8. Νέες προσκλήσεις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER9. Νέα Πρόσκληση για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών5. Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας1. Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.2. Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.3. Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:• Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους• Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου• Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη4. Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση όλων είναι ανοικτή στο διάλογο. Όποιος θέλει να συζητήσει, η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή.Δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά πράξη ευθύνης απέναντι σε αυτούς που ο καθένας εκπροσωπεί.Οι ανακοινώσεις, όμως, γίνονται και η χώρα προχωρά μπροστά.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δική της ευθύνη.Εξαντλεί κάθε διαθέσιμο πόρο.Διορθώνει παθογένειες δεκαετιών.Χτίζει κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης με στόχο την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα.

Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους.Όχι απλά για να διαχειριστούμετο παρόν,αλλά για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον με προοπτική για την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Σας ευχαριστώ.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Από το χωράφι στο ράφι, το “Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας” είναι το “κλειδί” για την υπεραξία των ελληνικών προϊόντων

Πάμε να δούμε το ρόλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σ’ αυτή την εθνική εθνική πρωτοβουλία, προκειμένου όντως οι αγρότες να συνεχίσουν την καλλιέργεια των χωραφιών τους και τα προϊόντα τους να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι σήμερα τα εισαγόμενα προϊόντα σε διάφορα στάδια και με διάφορους τρόπους βαφτίζονται ελληνικά. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος φτιάχνουμε ένα σύστημα εθνικής ιχνηλάτισης. Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν είναι εύκολο, είναι σίγουρα όμως καινοτόμο, όπως καινοτόμα είναι και όσα προηγήθηκαν από τους συναδέλφους της Κυβέρνησης.

Σήμερα, όταν ένας παραγωγός παράγει παραδείγματος χάριν «πορτοκάλια», τα δελτία αποστολής γράφουν σκέτο «πορτοκάλια», δεν αναγράφουν ούτε προέλευση, ούτε περιοχή, ούτε ποικιλία. Έτσι με αυτή τη γενική περιγραφή συνοδεύονται τα προϊόντααπό τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Η λύση είναι να κωδικοποιήσουμε τις πληροφορίες των προιόντων – συνεχίζοντας φυσικά τη δουλειά που έχει ξεκινήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- έτσι ώστε όλα τα ελληνικά προϊόντα να έχουν ένα barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν από το χωράφι έως το ράφι, από το χωράφι έως την απόδειξη. Και ο σκοπός ποιος είναι; Να γνωρίζουμε ότι σε αποθήκες, σε σημεία στα οποία συγκεντρώνονται προϊόντα, υπάρχουν τόσα ελληνικά προϊόντα τα οποία έχουν τα ελληνικά barcodes και τόσα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία έχουν το εισαγόμενο barcode.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον αγροτικό τομέα να χρησιμοποιούμε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Πλέον με την τεράστια δουλειά που γίνεται στην ΑΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούμε να ξέρουμε σε κάθε χωράφι τι παραγωγή υπάρχει. Υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν ότι σε μια περιοχή, η συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να δώσει συγκεκριμένους τόνους. Συνεπώς, είναι πολύ εύκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μπορεί να παραχθεί.

Η δουλειά που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενισχύεται και από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων. Μπορούμε με ακρίβεια να γνωρίζουμε τι παράγεται, πώς παράγεται, τι ζημιές έχουν δημιουργηθεί. Είναι ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να παρέχεται για όλα τα τα προϊόντα, αγροτικά, κτηνοτροφικά. Βάσει αυτής της δυνατότητας, αλλά και μέσω των διασταυρώσεων που σήμερα διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ – και θα ενισχυθούν τη νέα χρονιά από τα συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – θα συμβάλλουν και στη διαχείριση των κρίσεων.

Στην ουσία έχουμε όλη την αλυσίδα. Σε μία τηλεοπτική μου εμφάνιση, κάποιος νέος παραγωγός από την περιοχή μου, από τη Θεσσαλία, μου έλεγε « δεν θέλουμε το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής». Πιστεύω ότι οι νέοι παραγωγοί είναι αυτοί που θα πρέπει να θέλουν από την αρχή και να ζητάνε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων τους.

Από τη στιγμή που φεύγει από το χωράφι τους μέχρι την ώρα που θα πουληθεί, έτσι ώστε αυτό να συνοδεύει το ελληνικό προϊόν, το οποίο αποκτά υπεραξία. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ότι την ώρα της πώλησης ο πολίτης μόλις το προϊόν φτάσει στο ράφι, έχοντας το barcode, QR code, να γνωρίζει ποιο ήταν το σημείο παραγωγής, ποιος ο παραγωγός, ποια η ποικιλία. Έτσι με τη λύση αυτή, αν στο ράφι κάτι από όλα αυτά δεν συνάδει, θα υπάρχει άμεση καταγγελία στους αρμόδιους φορείς. Με τον τρόπο αυτό το Κράτος θα έχει και όλη αυτή την πληροφορία, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους, ώστεο πραγματικός παραγωγός, ο πραγματικός αγρότης, ο τίμιος αγρότης να μην βλέπει επιτήδειους να κερδίζουν από τον μόχθο του, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν είναι ένα εύκολο σύστημα, θέλει πολλή συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Ωστόσο, στόχος μας είναι να συνδυάσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις. Θέλουμε η δουλειά που έχει ξεκινήσει ήδη, να ενδυναμωθεί έτσι ώστε πλέον τα ελληνικά προϊόντα να μην είναι μόνο σε μία ταμπέλα ελληνικά προϊόντα, χωρίς να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ελληνικότητα τους. Η ελληνικότητά τους όχι μόνο θα τα συνοδεύει, αλλά και θα συνοδεύεται από το απαραίτητο barcode.

Θάνος Πετραλιάς: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026 το νέο σύστημα για το πετρέλαιο στην αντλία – συστήνεται επιτροπή για να επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια

Ευχαριστώ Υπουργέ. Κατ’ αρχήν πριν ξεκινήσω, θα ήθελα πραγματικά, νομίζω αξίζει να αναφερθούμε, στη σημαντική δουλειά και νομίζω ότι τους χρωστάμε ένα ευχαριστώ στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, γιατί το τελευταίο τρίμηνο έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να πληρωθούν τα 3,82 δις σε χρόνο ρεκόρ, όλα τα Σαββατοκύριακα και μέχρι παραμονή Πρωτοχρονιάς το βράδυ.

Και πραγματικά ήταν ένας άθλος εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει γίνει με την Ευρώπη, να καταφέρουν να γίνουν πληρωμές. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη δουλειά τα επόμενα τρίμηνα, με όλο τον όγκο των ελέγχων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρώπη, να γίνουν οι επόμενες καταβολές ενισχύσεων. Αλλά πραγματικά ήταν υπεράνθρωπη προσπάθεια και πρέπει να το αναφέρουμε και να το αναγνωρίσουμε όλοι.

Θα περάσω στην επιστροφή του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Να αναφέρω αρχικά τα τέσσερα βήματα που έχουν γίνει ως σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή το 2022 επανέφερε, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης τότε, την επιστροφή του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου στο 50% των ορίων. Όταν λέμε ορίων, ποια είναι τα όρια αν δείτε τη σχετική ΚΥΑ; Λίτρα ανά στρέμμα, ανά είδος καλλιέργειας. Έτσι ορίζονται. Το βαμβάκι 30 ευρώ το στρέμμα, το σιτάρι 16 ευρώ κτλ.

Έχει λοιπόν η ΚΥΑ κάποια λίτρα, τα οποία έχουν προσδιοριστεί πολύ παλαιότερα. Επαναφέραμε λοιπόν τότε το 2022, επειδή δεν υπήρχε το MyData ακόμα, 50% οριζόντιο όλοι οι αγρότες επί 50% του ορίου, πάρτε πίσω από την επιστροφή.

Αναπτύχθηκε λοιπόν από την ΑΑΔΕ το MyData και όλο το νέο σύστημα και καταφέραμε από 1/1 αυτού του έτους. Να θυμίσω, πέρσι είχαμε πάλι τη συμφωνία με τους αγρότες και μαζί τους, πρέπει να το αναφέρω, κάτσαμε και φτιάξαμε και συζητήσαμε ώστε να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα και ήδη λειτουργεί από 1/1/2025, επιστροφή του ΕΦΚ στο 100% των σχετικών ορίων. Να θυμίσω, η επιστροφή του ΕΦΚ είχε καταργηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2016.

Το 2022 το επαναφέραμε από φέτος στο 100% των ορίων με MyData, πραγματικά δεδομένα. Αυξήθηκε και το σχετικό κονδύλι στα 100 εκατομμύρια το διαθέσιμο και ήρθαμε το Νοέμβριο, επειδή είδαμε ότι περίπου 20.000 αγρότες είχαν ξεπεράσει τα σχετικά όρια. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν ξεπερνάει τα όρια. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι κάτω από τα όρια. Τα όρια είναι αρκετά υψηλά, αλλά θα πρέπει να είναι αντιληπτό.

Και ήρθαμε παρόλα αυτά τον Νοέμβριο και αυξήσαμε τα όρια για αυτούς τους 20.000 που τα ξεπερνούσαν στο 150%, συν 50% τα όρια επιστροφής, τα μέγιστα όρια. Άρα ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών κινείται κάτω των ορίων.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιες καλλιέργειες που ενδεχομένως χρειάζεται επιπλέον αναπροσαρμογή των ορίων και εξετάζεται και θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια.

Καταβάλαμε λοιπόν τον Δεκέμβριο για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, με αναθεωρημένα τα όρια, την ενίσχυση για το αγροτικό πετρέλαιο, την επιστροφή του ΕΦΚ. Η επιστροφή του ΕΦΚ τι είναι; 41 λεπτά το λίτρο, όσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή επιστρέφεται. Και απομένει να καταβληθεί για το 2025 (τέλη Ιανουαρίου) η επιστροφή του Δεκεμβρίου ουσιαστικά.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα που υλοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ ήταν ότι στις 17 Δεκεμβρίου, το είχαμε ζητήσει εδώ και με τον Αντιπρόεδρο και με τον Υπουργό, δημιουργήθηκε πλατφόρμα, αυτή τη στιγμή είναι on line, για πληροφόρηση των αγροτών για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και τα ποσά που έχουν λάβει ακριβώς. Και καλούμε και από εδώ οποιονδήποτε αγρότη να μπει στην εφαρμογή, είναι στο MyBusinessSupport, έχει link, επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025 . Να μπει στο site, στο MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ και να δει τα τιμολόγια του. Αν του λείπει οποιοδήποτε τιμολόγιο από οποιοδήποτε πρατήριο, έχει δικαίωμα και υποχρεούται το πρατήριο να κάνει επανέκδοση του τιμολογίου που να αναγράφει πάνω ότι είναι ντίζελ. Αυτό ήταν το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είχε θέμα. Σε όποιες περιπτώσεις όμως έχουμε εντοπίσει, τα πρατήρια δεν είχαν βάλει πάνω ότι είναι ντίζελ στους παρόχους.

Άρα οπουδήποτε υπάρχει τέτοιο θέμα, να μπει, να ζητήσει την επανέκδοση του τιμολογίου και θα πληρωθεί και για αυτό το τιμολόγιο. Άρα έχουμε ήδη ένα σύστημα που λειτουργεί πλήρως στο 150% των παλιών ορίων και γίνεται επιστροφή αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται; Σε τέσσερις δόσεις ανά τρίμηνο ουσιαστικά γίνεται η επιστροφή. Πέντε δόσεις, σωστά, είναι και του Ιανουαρίου.

Αυτά είναι τα τέσσερα βήματα που έχουν υλοποιηθεί. Πάμε τώρα σε δύο καινούργια:

Πρώτον, συστήνεται επιτροπή για να επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια. Όπως ανέφερα πριν, υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες καλλιέργειες. Τώρα αναλύουμε τα στοιχεία από το MyData που έχουν συλλεγεί και τα σχετικά όρια ανά καλλιέργεια. Έχουμε δηλαδή evidence, έχουμε δεδομένα που μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά και βλέπουμε ενδεχομένως σε κάποιες καλλιέργειες χρειάζεται να αυξήσει περαιτέρω το όριο, ώστε στη συντριπτική πλειοψηφία, άνω του 95% ή 99% αν θέλετε των αγροτών, να είναι εντός των ορίων.

Γιατί καταλαβαίνετε, ο μόνος λόγος που υπάρχουν τα όρια είναι για να μην δημιουργηθεί λαθρεμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι σαφές και δεν το θέλει κανείς αυτό.

Σε αυτή την επιτροπή καλούμε και πάλι τους αγρότες να συμμετέχουν. Έχουν ουσιαστικές προτάσεις, μας έχουν αναφέρει κάποιες από αυτές και είναι καλοδεχούμενες. Δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να τις υιοθετήσουμε και όπου χρειάζεται να αυξηθούν τα όρια και προφανώς θα αυξηθεί και το σχετικό κονδύλι, γιατί ακούγεται και αυτό, πάνω από τα 100 εκατομμύρια, ανάλογα με το πόσο θα αυξηθούν τα όρια. Και ναι, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Είναι σαφές και εδώ είναι ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου με τους αγρότες που πραγματικά έχουν να συνεισφέρουν σε αυτό, στα όρια του ΕΦΚ, ή για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες που έχουν θέματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.

Δεύτερον, από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Να πω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα με την ΑΑΔΕ για να δούμε τα χρονοδιαγράμματα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Είναι μεγάλη άσκηση. Δεν είναι απλό. Πρέπει να το αναφέρουμε. Γι’ αυτό χρειάζεται το εύλογο διάστημα. Αλλά να εξηγήσουμε πώς θα λειτουργεί.

Μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ, να θυμίσουμε τα ΟΣΔΕ υποβάλλονται μέχρι Σεπτέμβριο, οπότε να έχουμε τα στοιχεία του νέου ΟΣΔΕ, των νέων καλλιεργειών, με εφαρμογή που δημιουργείται από την ΑΑΔΕ, θα δίνεται η έκπτωση στην αντλία, στο πρατήριο.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε αγρότης θα κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του από το MyDataapp, που είναι το σχετικό site της ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό συναλλαγής, QRcode, που θα τον δείχνει στο πρατήριο εκείνη τη στιγμή της συναλλαγής και θα λαμβάνει αυτόματα την έκπτωση κατά την πληρωμή στο πρατήριο εκείνη τη στιγμή. Σαφές, εύκολο, εύχρηστο, διασφαλίζει ότι δεν θα γίνεται λαθρεμπόριο από τη μία πλευρά, θα έχουν αναπροσαρμοστεί και τα όρια όπου χρειάζεται προς τα πάνω. Βελτιώνεται και η ρευστότητα των αγροτών με αυτή την κίνηση και θα έχουν άμεση, θα αντιλαμβάνονται άμεσα ότι πήραν την έκπτωση, γιατί θα είναι μείον 41 λεπτά κατευθείαν το τιμολόγιο, εκείνη τη στιγμή που πληρώνουν και ικανοποιείται πλήρως το βασικό αίτημα δεκαετιών αυτή τη στιγμή.

Δεν είναι απλή κίνηση. Χρειάζεται ένα εύλογο διάστημα, καταλαβαίνετε, να αναπτυχθεί η εφαρμογή, να την κατεβάσουν όλοι οι αγρότες στα κινητά τους και να κατεβάσουν ανάλογη άλλη εφαρμογή όλα τα πρατήρια της Ελλάδος για να υλοποιηθεί αυτό. Γι’ αυτό χρειάζονται αυτοί οι μήνες και παράλληλα να υποβληθεί η νέα δήλωση ΟΣΔΕ με τα νέα στοιχεία και παράλληλα να έχουν αναθεωρηθεί και τα όρια του μηδενισμού, πλέον του ΕΦΚ, στην αντλία κατευθείαν κατά την πληρωμή.

Πιο συγκεκριμένα τα βήματα. Ειδική εφαρμογή θα κατεβάζει ο αγρότης από το MyDataapp, θα πατάει πάνω την εφαρμογή, έχει και facerecognition, θα βγάζει τον κωδικό, θα το δείχνει στο πρατήριο, το πρατήριο αυτόματα θα περνάει στο τιμολόγιο, θα γίνεται on line έλεγχος. Γι’ αυτό αναπτύσσεται αυτή η εφαρμογή.Πλέον έχουν τα τεχνολογικά εργαλεία, ότι ο πελάτης είναι αγρότης δικαιούχος, ότι το προϊόν είναι ντίζελ κίνησης, ότι έχει υπόλοιπο με τα μέγιστα λίτρα, τα οποία πλέον θα είναι πάρα πολύ διευρυμένα και εκεί επί τόπου θα έχει μειωμένη τιμή στο πετρέλαιο που θα πληρώνει εκείνη τη στιγμή στο πρατήριο.

Επειδή εδώ θα έχει ένα κόστος για τους πρατηριούχους, γιατί να θυμίσω, οι πρατηριούχοι πληρώνουν τον ΕΦΚ κατά την αγορά του πετρελαίου, αναπτύσσεται ειδική διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ, σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ανά 10 μέρες το πολύ, ώστε να μην έχουν κανένα κόστος ουσιαστικά και οι πρατηριούχοι, γιατί θα έχουμε αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, καταλαβαίνετε αν είναι μεγάλο το διάστημα.

Άρα πάμε, προσέχουμε και αυτό το στοιχείο, άμεσα θα επιστρέφεται πίσω ο ΕΦΚ που δίνει έκπτωση στους πρατηριούχους. Στόχος λοιπόν είναι να τεθεί από 1η Νοεμβρίου, πλέον όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν κατεβάσει τις εφαρμογές και όλα τα πρατήρια και θα πηγαίνουν και θα έχουν την έκπτωση κατευθείαν στην αντλία.

Πλέον τα ετήσια όρια που λέμε θα λειτουργούν από περίοδο Νοέμβριο ως Οκτώβριο, όσο είναι και περίπου και η κάλυψη της περιόδου ΟΣΔΕ και πλέον υλοποιείται πλήρως το εν λόγω πολυετές αίτημα.

Εδώ θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί πολύ λόγος γίνεται για δημοσιονομικό χώρο και να εξηγήσουμε λίγο τι επιτρέπεται με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τι δεν επιτρέπεται. Γιατί αν δώσεις κάποια χρήματα που αντίκεινται στις αρχές των κοινοτικών ενισχύσεων και του σχετικού απαλλακτικού κανονισμού, πολύ απλά και η χώρα τρώει πρόστιμο και γίνεται ανάκληση από τους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρα δεν μπορείς να δώσεις χρήματα που δεν επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι σαφές, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, είναι ξεκάθαρο.

Τέσσερα πράγματα επιτρέπεται να δίνονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το πρώτο είναι ενισχύσεις μέσω του ΠΑΑ, της ΣΣΚΑΠ, των επενδυτικών σχεδίων, των συγχρηματοδοτούμενων γενικά προγραμμάτων και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε πλήρη αναδιανομή ώστε να μην περισσέψει ούτε ευρώ, να δοθούν όλα στους αγρότες, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Το δεύτερο που επιτρέπεται είναι ad hoc προγράμματα με βάση τον απαλλακτικό κανονισμό που έχει συγκεκριμένους κανόνες για μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως δώσαμε στον Ντάνιελ ή σε πυρκαγιές κτλ. Είδατε και φέτος γίνανε, δείξαμε στον πρώτο πίνακα πληρωμές και από τον ΕΛΓΑ και μέσω του κλιματικής κρίσης του Υπουργείου με τέτοια ad hoc σχήματα, με κοινοποίηση στην Κομισιόν κτλ.

Το τρίτο πράγμα που επιτρέπει να δίνει ο τακτικός προϋπολογισμός είναι τα de minimis. Τα de minimis, για να έχουμε όλη την εικόνα, είναι 260 εκατομμύρια την τριετία, περίπου 85 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα δίνουμε πλήρως. Και φέτος δώσαμε το 2025 για ζωοτροφές, να θυμίσω, μέσω de minimis, κάποια μήλα που είχαν πληγεί κτλ. Και δίνονται πλήρως και θα συνεχίσουν να δίνονται πλήρως τα de minimis.

Επιτρέπεται να δώσει επιχορήγηση ο τακτικός προϋπολογισμός εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων; Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να είναι σαφές. Είναι παράνομη κρατική ενίσχυση. Μπορεί να δώσει ο κρατικός κάτι εκτός de minimis για μειωμένες τιμές; Όχι. Απαγορεύεται. Είναι παράνομη κρατική ενίσχυση και έχει ανάκτηση από την Κομισιόν. Γιατί ακούγονται πολλά, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι την πραγματική εικόνα τι επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το πλαίσιο ανταγωνισμού και τον κανονισμό γεωργικών επιδοτήσεων.

Και το τέταρτο που επιτρέπεται, είναι η Φορολογική πολιτική. Τι κάνουμε λοιπόν; Ερχόμαστε και κάνουμε μηδενισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην πράξη. Και επειδή ακούμε και άλλα πράγματα, γιατί πρέπει να τα εξηγήσουμε εδώ. Επιτρέπεται στα καύσιμα να μειώσεις το ΦΠΑ; Όχι. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ΦΠΑ καυσίμων στον ανώτατο συντελεστή. Δεν επιτρέπει να το πας στο 13%. Επιτρέπει τον ΕΦΚ, όχι ΦΠΑ.

ΦΠΑ αγροτικά μηχανήματα: Επιτρέπεται να το μειώσεις κάτω από το 13% ; Όχι. Μέχρι το 13% δεν μπορείς να το πας στο 6, στο 0%. Απαγορεύεται από την οδηγία ΦΠΑ. Και το έχουμε πάει στο ελάχιστο. Επιτρέπεται στα λιπάσματα κάτω από το 6% μηδενισμός; Όχι, δεν επιτρέπεται. Από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ τα εξετάσαμε όλα αυτά. Μέχρι 6% δεν επιτρέπεται πλήρης απαλλαγή στα λιπάσματα.

Έχουμε πάει λοιπόν και τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ μέχρι το όριο, το κατώτατο που επιτρέπεται. Και όλα αυτά είναι σημαντικά να τα γνωρίζουμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά στο δημόσιο διάλογο. Εγώ θέλω να πω ότι ειλικρινά η κυβέρνηση έχουμε εξετάσει όλα αυτά τα μέτρα και προσπαθούμε να σκεφτούμε και άλλα, γι’ αυτό θέλουμε και το διάλογο με τους αγρότες, στα πραγματικά όρια που επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Κρατικών Ενισχύσεων. Ο,τι έξυπνο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και ό,τι μπορούμε να δώσουμε και να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα, το κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να δώσεις κάτι παράνομο, έτσι; Το πλήρωσε ήδη η χώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόσα χρόνια. Ό,τι λοιπόν επιτρέπεται να δώσουμε και ό,τι μπορούμε να μειώσουμε σε φόρο, το κάνουμε. Και είμαστε εδώ να συζητήσουμε και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αλλά πάντα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ («STAR»):Καλησπέρα σας. Μας αναπτύξατε τα μέτρα κ. Αντιπρόεδρε και κ. Υπουργέ, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Είναι σε εξέλιξη η προαναγγελία μιας μαζικής συγκέντρωσης των αγροτών αύριο και μεθαύριο. Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση σε αυτό; Μιλούν για καθολικό blackout στη χώρα. Εάν δεν υπάρξουν ευήκοα ώταόπως είπατε εσείς, και προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, να ξέρετε κ. Αντιπρόεδρε και κ. Υπουργέ, εκτός από τους αγρότες φυσικά, τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:Η Κυβέρνηση κατέβαλλε μια τεράστια προσπάθεια να γίνουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο του 2025. Έγιναν, παρουσιάσαμε τις επιμέρους παραμέτρους. Συνολικά, οι πληρωμές στον αγροτικό κλάδο ήταν αυξημένες το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 13%. Και παράλληλα, αναγνωρίζοντας φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας και επιμέρους ομάδες στον αγροτικό κόσμο, ήδη έχουμε ικανοποιήσει αρκετά αιτήματα, 20 από τα 27, και με βάση τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, εξειδικεύσαμε λύσεις και σε άλλα από αυτά.

Θα ευχόμασταν η εξειδίκευση να γίνει μαζί με τους αγρότες. Το αρνήθηκαν. Όλοι κρινόμαστε. Εμείς παρουσιάζουμε αυτές τις λύσεις. Ξεκαθαρίζουμε ότι σε οικονομικό επίπεδο το οικονομικό, δεν γίνεται να προχωρήσουμε περαιτέρω από όσο προχωρήσαμε μέχρι τώρα , διότι βασικά υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοιοι, που θα οδηγήσουν σε πρόστιμα εάν ξεπεράσουμε τα όρια.

Ο κ. Πετραλιάς ήταν πολύ σαφής και θα περίμενα κάποιον που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά να βγει και να πει: «Όχι, αυτό δεν ισχύει, διότι η δική μου ερμηνεία είναι διαφορετική». Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ως προς αυτό.

Στα ζητήματα τα θεσμικά, τα διαρθρωτικά, της νέας ΚΑΠ, θέματα που έχουν διοικητική χροιά, είμαστε προφανώς ανοιχτοί- πάντοτε είμαστε ανοιχτοί- και περιμένουμε και από την πλευρά των αγροτοσυνδικαλιστών να υπάρξει η αντίστοιχη διάθεση. Το φαινόμενο κάποιος να κάνει μπλόκα, να έχει απέναντί του μια Κυβέρνηση που να ικανοποιεί τα περισσότερα αιτήματα και να είναι ανοιχτή συνεχώς για διάλογο, ενώ αυτός που κάνει μπλόκα να μην κάνει ούτε διάλογο, με συγχωρείτε, είναι πρωτοφανές. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστές μας θα το κατανοήσουν. Δεν γίνεται να μην το κατανοήσουν.

Δ. ΑΛΕΞΑΚΗ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»):Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Στη συνέχεια της ερώτησης του συναδέλφου, για να καταλάβουμε λίγο, στο βαθμό που γίνει το blackout το 48ωρο η Κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει αυτό το λεγόμενο Plan B που έχει αναφερθεί ανά καιρούς;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:Η Κυβέρνηση έχει μιλήσει γι’ αυτό, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Σήμερα που παρουσιάζουμε αυτές τις καινούργιες πρωτοβουλίες, νομίζω όλοι μας, όλοι μας, πρέπει να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ («bankingnews.gr»):Καλό μεσημέρι κ. Υπουργέ και καλή χρονιά. Είπατε για τα έξοδα των αγροτών πώς τα μειώνετε, αλλά οι αγρότες που είναι στους δρόμους εδώ και ένα μήνα λένε για τα έσοδα. Για τα έσοδα εγώ δεν έβγαλα κάποιο συμπέρασμα, θα μας τα πείτε στη συνέχεια από τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση.

Κύριε Υπουργέ Τσιάρα, είπατε για τιμολόγιο 0,85 και πρώτη φορά ξεκαθαρίστηκε ότι είναι μη ληξιπρόθεσμο. Ρωτήσατε τον πάροχο αν έχει πάγιο 15 ευρώ; Γιατί η τιμή είναι πολύ ευνοϊκή και καλή. Αν έχει πάγιο το μήνα 15 ευρώ, το ξέρετε αυτό; Γιατί άμα έχει πάγιο, η τιμή είναι διαφορετική.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Είναι διαφορετικό, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σημαντικό γιατί ο άλλος είναι στο δρόμο και θέλει να ακούσει και να ξέρει.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Να σας απαντήσω. Κατ’ αρχήν το πρόγραμμα ΓΑΙΑ όπως ξέρετε, έχει εφαρμοστεί από το 2024 για πρώτη φορά. Τι έγινε εκεί; Υπήρξαν κάποιες κατηγορίες, διαφορετικές κατηγορίες, σε σχέση με τη χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και η δυνατότητα να είναι κλειδωμένη η χαμηλή τιμή στα 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τι ερχόμαστε και κάνουμε αυτή τη στιγμή; Αφ’ ενός μεν παρατείνεται για άλλα δύο χρόνια αυτή η χαμηλή τιμή και αφ’ ετέρου τα 9,3 λεπτά γίνονται 8,5 λεπτά. Τα 8,5 λεπτά πρέπει να κατανοήσουμε ότι προέκυψαν μετά από πραγματικά πολλές συζητήσεις με τη ΔΕΗ και σε σχέση με τα περιθώρια που υπάρχουν από την πλευρά της εταιρείας.

Προφανώς δεν θα μπορούσε να κατέβει περισσότερο από αυτή την τιμή με βάση τουλάχιστον τη συζήτηση η οποία υπήρξε, λόγω του ότι αυτό αφορούσε πλέον σε μια τιμή που ήταν πολύ κάτω του κόστους, δευτερευόντως γιατί κάτι τέτοιο δεν θα επιτρεπόταν ουσιαστικά από τους κανόνες του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Επίσης, φαντάζομαι ότι είναι και σε εσάς γνωστό ότι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει κλειδωμένη χαμηλή τιμή για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα είναι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει χαμηλό αγροτικό ηλεκτρικό τιμολόγιο σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν καταφέρνουμε να το κάνουμε ακόμη χαμηλότερο και καταφέρνουμε να παρατείνουμε την κλειδωμένη τιμή για ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι η απάντηση.

Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα για τη ΔΕΗ. Όλοι ξέρουμε ότι τα 8,5 λεπτά είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ο μέσος καταναλωτής πληρώνει 14-15 λεπτά, η βιομηχανία πληρώνει 20 λεπτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αν κάποιος φαίνεται ότι έχει χαμηλότερο με ένα υψηλό πάγιο είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα. Αυτό με ρωτούσατε για να το κατανοήσω;

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:Αλλάζει η τιμή του άμα έχει πάγιο, αλλάζει η τιμή.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Προφανώς. Γιατί αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει και με οποιονδήποτε άλλον πάροχο, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς έχετε διασφαλίσει ότι δεν θα έχει πάγιο την προσφερόμενη τιμή;

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα θα συμβεί και στη συνέχεια.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:Κατανοητό. Το δεύτερο ερώτημα είναι: είπατε για αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ. Από τον ΕΛΓΑ. Μπορείτε να μας πείτε αν ο αγρότης που δίνει σήμερα μία εισφορά έναντι αποζημιώσεων στον ΕΛΓΑ θα αυξηθεί ή θα παραμείνει η ίδια και θα έχει το 100% της αποζημίωσης;

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Το είπα νωρίτερα, ίσως δεν το προσέξατε γιατί ήταν στη ροή της παρουσίασης, ότι πλέον θα αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από το 80% που πλήρωνε μέχρι σήμερα, χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, όχι χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) … ναι, αλλά όλοι θα ασφαλιστούν στον ΕΛΓΑ;

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό ήταν το επόμενο της παρουσίασης, είπαμε ότι πλέον θα πρέπει όλοι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και ουσιαστικά να γίνεται η παρακράτηση του πόρου του ΕΛΓΑ με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, αυτή είναι η προϋπόθεση μόνο. Χωρίς να αυξήσουμε την ασφαλιστική εισφορά, ξαναλέω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Όσοι υποβάλλουν ΟΣΔΕ είναι αυτόματα υπόχρεοι στο ΕΛΓΑ, αυτό λέτε.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Ναι, ακριβώς. Δεν ίσχυε, υπήρχε μια προαιρετικότητα. Περίπου το 65-70% ουσιαστικά καταβάλαν την ασφαλιστική εισφορά με την καταβολή της βασικής και το υπόλοιπο 30% είχε κάποια χρονική προθεσμία. Για να μπορέσει όμως ο ΕΛΓΑ να υποστηρίξει οικονομικά την αποζημίωση του 100%, θα πρέπει όλοι ουσιαστικά να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πετραλιά, πότε θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο;

Θ. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ:Είπαμε, τρέχουμε μέχρι Οκτώβριο με το τωρινό μοντέλο, 1η Νοεμβρίου θα πηγαίνουμε το app στο πρατήριο. Θα πρέπει να έχει γίνει όλη η δουλειά με τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ, δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί η νέα δήλωση ΟΣΔΕ και είναι μεγάλο το εγχείρημα, καταλαβαίνετε όλοι οι αγρότες πρέπει να το κατεβάσουν στα κινητά τους και όλα τα πρατήρια θα εγκαταστήσουν εφαρμογή. Αλλά θα τα προλάβουμε, θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε σχεδιάσει.

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ («ΕΡΤ»): Κύριε Παπαστεργίου να ρωτήσω λίγο όσον αφορά το δικό σας θέμα με το εθνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας. Πότε θα ξεκινήσει αυτό; Δηλαδή κάθε παραγωγός ή κάθε παρτίδα θα έχει το συγκεκριμένο QRcode και θα μπορούν μετά να το τσεκάρουν αυτό στα ράφια; Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:Όπως ακριβώς το λέτε. Σκοπός είναι μέχρι τέλος του 2026 να μπούμε για κάποιους πλέον κωδικούς, γιατί αν το αφήσουμε ή αν το δούμε το θέμα στο όλο το εύρος, είναι πάρα πολλά τα προϊόντα, σε συνεργασία με το Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά στα οποία πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι ώστε να δούμε ότι δουλεύει και να γίνει κατανοητή και λειτουργική.

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Οπότε θα μπορεί μετά ο Έλληνας καταναλωτής να τσεκάρει ότι αυτό είναι του τάδε παραγωγού και το άλλο ήρθε από την Ινδία, ήρθε από την…

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:Ακριβώς. Ιχνηλασιμότητα σε όλα και στο σημείο παραγωγής αλλά και στην τιμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την πλευρά.

Σ. ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ («Agrotypos.gr»):Να επανέλθω κ. Τσιάρα, στο θέμα της αποζημίωσης. Μιλάμε αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ της ασφαλιζόμενης αξίας, αλλά υποχρεωτική παρακράτηση εισφορών από ΕΛΓΑ όταν γίνονται οι πληρωμές. Αυτό από πότε θα ισχύσει; Από τότε που θα γίνουν οι πληρωμές το 2026;

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Ναι, εντάξει, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νωρίτερα. Κοιτάξτε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει σε πολλά επίπεδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το θέμα της αποζημίωσης του 100% ήταν ένα από τα αιτήματα ουσιαστικά των αγροτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δείτε βέβαια τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών αποζημιώνει ένα ποσοστό, δεν αποζημιώνει το 100%.

Ωστόσο, με βάση την προσπάθεια που έκανε ο ΕΛΓΑ, την προσπάθεια νοικοκυρέματος που κάνει τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι ανταποκρίνεται σε αδιανόητες προκλήσεις, πληρώνοντας αποζημιώσεις σε ποσά που δεν έχουν πληρωθεί ποτέ στο παρελθόν, φάνηκε μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια που έγινεο ΕΛΓΑ μπορεί να υποστηρίξει το 100% της αποζημίωσης. Προσέξτε, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Αρκεί να υπάρχει 100% ασφάλιση και παρακράτηση του πόρου από όλους ουσιαστικά τους παραγωγούς, οι οποίοι κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ. Και στην πραγματικότητα απαντάμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Πρέπει να πληρώσουν όλοι την εισφορά για να πάρει …

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Όχι, το είπαμε αυτό. Η παρακράτηση γίνεται στην καταβολή της βασικής.

Γ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ («Agrocapital»):Για το πετρέλαιο θέλω να ρωτήσω, καλή χρονιά κατ’ αρχήν και χρόνια πολλά. Είπατε ότι θα ξεκινήσει η καταβολή πετρελαίου από το Νοέμβριο των τιμολογίων. Αυτοί που θα καλλιεργήσουν την άνοιξη, πώς θα το καταφέρουν να το κάνουν;

Θ. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ :Να πω κατ’ αρχήν ότι συνεχίζει το τωρινό σύστημα που επιστρέφουμε κάθε τρίμηνο μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο. Βέβαια, στο ενδιάμεσο θα αναθεωρηθούν τα όρια όπως είπαμε σε συνεννόηση με τους αγρότες. Άρα συνεχίζεται με το τωρινό σύστημα μέσω MyData, και από 1η Νοεμβρίου θα έχουν την έκπτωση στην αντλία.

Αυτό που ανέφερε ο κ. Πιτσιλής είναι τι; Ένας νέος αγρότης που ξεκινάει Ιανουάριο να καλλιεργεί ή Απρίλιο και κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τον Οκτώβριο, που ακόμα δεν τον βλέπουμε για να έχει όρια και τα λοιπά για να μπορεί να πάρει έκπτωση στο πρατήριο, γι’ αυτό το πεντάμηνο εξάμηνο μέχρι τον Οκτώβριο θα παίρνει με το παλιό σύστημα. Αλλά μετά με το που κάνει τη δήλωση ΟΣΔΕ, θα έχει έκπτωση στο πρατήριο.

Γ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ: Ευχαριστώ. Και μια ερώτηση για τον κ. Παπαστεργίου. Τα τρόφιμα που θα έρχονται από το εξωτερικό, που συνήθως που είναι από τη Mercosur, που είναι κάποια απαγορευμένα φυτοφάρμακα, αυτά πώς θα μπορέσουμε να τα σταματήσουμε; Δεν επιτρέπονται.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:Στην ουσία αυτό το οποίο παρουσίασα είναι το «φράγμα» όπως αναφέρεται και στην παρουσίαση, όπου κάθε εισαγόμενο πλέον προϊόν, θα συνοδεύεταιαπό ένα συγκεκριμένο QRcode. Το QRcode μπορεί να σου δώσει όλη την απαραίτητη πληροφορία. Από την πηγή προέλευσης, συνεπώς μπορείς να έχεις πληροφορίες τέτοιου τύπου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε μόνο ο γενικός χαρακτηρισμός «πορτοκάλια», «μήλα» κ.ο.κ. Γεγονός που συνεπάγεται ότι εισέρχονταν οποιασδήποτε παραγωγής και προέλευσης τέτοια αγροτικά προϊόντα. Πλέον αυτό το πράγμα σταματάει.

Γ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ:Τα τρόφιμα που θα έρχονται στην Ελλάδα με απαγορευμένα φυτοφάρμακα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα τα επιτρέπουμε;

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ:Δεν μπορούν να έρθουν αυτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο σαν κανόνας και έναν από τους κανόνες που βάζει και η συζήτηση που γίνεται τώρα για τη Mercosur για να έχουμε μια εικόνα πραγματική, είναι ότι υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα αμοιβαιότητας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα εισάγονται στην Ευρώπη, πρέπει να καλλιεργούνται ακριβώς με τις ίδιες καλλιεργητικές πρακτικές και με τους κανόνες ασφάλειας που υπάρχουν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Γ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ: Μια τελευταία ερώτηση. Από τα 45 δις πόσα αναλογούνται στην Ελλάδα;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αυτά όλα είναι με τις γνωστές κλείδες κατανομής, δε θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Είναι μια εμπροσθοβαρής στήριξη του αγροτικού κλάδου.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ: Ακριβώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλησπέρα ξανά. Θα ήθελα μία διευκρίνιση. Αναφερθήκατε στην αρχή, κ. Χατζηδάκη, σχετικά με την υπόθεση που εξετάζετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υπεξαιρέσεις, ότι έχουμε περίπου 10.000 ΑΦΜ, είτε από την Οικονομική Αστυνομία είτε από την ΑΑΔΕ, που είναι δεσμευμένα, και ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να κάνει ελέγχους. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει συνέντευξη Τύπου, είχατε κάνει αναφορά σε περίπου 44.000 ΑΦΜ, αν δεν κάνω λάθος, που είτε δεν θα λάμβαναν αμέσως επιδοτήσεις είτε θα καθυστερούσαν. Μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μία πιο πραγματική εικόνα πόσα τελικά είναι τα ΑΦΜ που θεωρούνται ύποπτα και για τί ποσά υπεξαίρεσης ή παράτυπης ενίσχυσης μιλάμε; Ευχαριστώ.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:Για την Οικονομική Αστυνομία ξέρουμε ότι έχουν γίνει καταλογισμοί ύψους 33 εκατομμυρίων περίπου. Για την Οικονομική Αστυνομία τα 7.004 ΑΦΜ, ξέρουμε ότι έχουν καταλογισμοί ύψους περίπου 33 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΑΔΕ ελέγχει 3.000, μπορεί να σας το πει ο κ. Πιτσιλής, ΑΦΜ στα οποία υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις στο Ε9 και στη δήλωση για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΣΔΕ, και έχει προτεραιοποιήσει διάφορες περιπτώσεις από αυτές, έχει δημοσιοποιήσει μάλιστα και παραδείγματα στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο δε ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μερικές δεκάδες χιλιάδες που αναμένεται ότι θα περιοριστούν, βεβαίως, γιατί γίνεται έλεγχος στοιχείων και σχετίζονται με το monitoring, σχετίζονται με τα λεγόμενα ΚΑΕ ΑΤΑΚ κοφτολίβαδα, με τις υποθέσεις ΚΑΕΚΑΤΑΚ κτλ. Όλα αυτά κάθε μέρα ελέγχονται και περαιτέρω περιορίζεται ο αριθμός. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή η ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι σε θέση να βγάλει μία ανακοίνωση και για αυτό το θέμα. Αλλά πάντως είναι ένα θέμα με τρεις επιμέρους διαστάσεις που αφορά σε χιλιάδες υποθέσεις, δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις.

Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που έβγαλε το πρωί για το αγροτικό ρεύμα; Προτείνει 7 λεπτά ανώτατη τιμή κιλοβατώρας, μείωση 5 ευρώ στο πάγιο, ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:Ακόμα μία φορά, βρισκόμαστε μπροστά στο γνωστό σκηνικό. Το παλιό, όπως έχω ξανασημειώσει, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, μαύρο ανθρωπάκι του εθνικού λαχείου που «δάκρυα μοιράζει και φαρμάκι, και το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαλέξει τον ρόλο με το κόκκινο ανθρωπάκι, προσπαθώντας να πείσουν ότι έχουν καλή καρδιά, πάντως καλύτερη από τη δική μας, και θέλουν να μοιράσουν λεφτά στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα.

Και εμείς από το λαό προερχόμαστε, ο λαός μας ψηφίζει και είμαστε μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Σταθμίζουμε τα πράγματα, εξαντλούμε τα περιθώρια, δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορεί να δοθεί, όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά κυρίως, και το υπογραμμίζω αυτό, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εάν γινόταν διάλογος, ενδεχομένως τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πληρέστερα και καλύτερα. Αυτά είναι στα οποία μονομερώς καταλήξαμε, διότι δεν υπήρξε διάθεση διαλόγου από την άλλη πλευρά. Υπήρχε και γινόταν διάλογος μέχρι που έγινε και το παναγροτικό συλλαλητήριο, όπου τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και εγώ είδαμε τους εκπροσώπους του παναγροτικού συλλαλητηρίου, πολλοί εκ των οποίων φαντάζομαι είναι και στα μπλόκα. Έκτοτε κάτι συνέβη και σταμάτησε η διάθεση διαλόγου. Ελπίζω ότι θα επανέλθει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου).

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να αξιολογεί κανείς. Η μία παράμετρος αφορά στους πόρους της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Η ανάλυση έγινε νωρίτερα από τον κ. Αντιπρόεδρο και βεβαίως τα συνολικά χρήματα τα οποία δίνονται από την ελληνική πολιτεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η εμπορική αξία των προϊόντων και είναι κάτι το οποίο δεν διαμορφώνεται από καμία εθνική πολιτική και φαντάζομαι το κατανοείτε αυτό.

Άρα λοιπόν εδώ, τι πάμε να κάνουμε στην πραγματικότητα όταν λέμε ότι θα στηρίξουμε μέσω των επιπλέον χρημάτων από τη βασική ενίσχυση παραγωγές προϊόντα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα; Πάμε στην πραγματικότητα να δώσουμε την, την πραγματική στήριξη και την πραγματική βοήθεια σε δύο προϊόντα που ξέρουμε ότι είχαν πολύ χαμηλή τιμή.

Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τα 17-18 λεπτά το κιλό το σιτάρι ή τα 35, 36, 37 λεπτά το κιλό το βαμβάκι είναι πολύ χαμηλές τιμές με βάση το κόστος το οποίο υπάρχει. Έχουμε όμως από τη μία την Κοινή Αγροτική Πολιτική που έρχεται και ενισχύει τα συγκεκριμένα προϊόντα μέσα από εξειδικευμένα μέτρα του Πυλώνα 1 και του Πυλώνα 2. Και από την άλλη, έχουμε την ελληνική πολιτεία που όποτε χρειάστηκε ήταν παρούσα με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Και ερχόμαστε να δώσουμε στήριξη για αυτά τα προϊόντα.

Αυτή ήταν, όπως είπε και ο κ. Αντιπρόεδρος, η πραγματική συζήτηση που έπρεπε να γίνει με τους αγρότες, η οποία όμως, για λόγους που κανείς μας δεν μπορεί και να κατανοήσει, δεν έγινε την κρίσιμη στιγμή.