Το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου της Κυβέρνησης, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ανακοινώθηκαν έξι βασικές παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναδιανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ από αδιάθετους πόρους, η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις και η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία.

Αναλυτικά τα έξι μέτρα στήριξης για τον αγροτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Πρώτον, προβλέπεται αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης. Από αυτά, 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους και άλλα 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς.

Δεύτερον, η ΔΕΗ επεκτείνει για δύο χρόνια την κάλυψη σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, ενώ μειώνει την τιμή της κιλοβατώρας για τους αγρότες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τρίτον, προωθούνται άμεσα αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να θεσπιστεί αποζημίωση στο 100% και να αυξηθεί το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο των παραγωγών.

Τέταρτον, δρομολογούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στήριξη θερμοκηπίων, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και προώθηση συλλογικών σχημάτων.

Πέμπτον, επανέρχεται η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέτρο που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των παραγωγών.

Έκτον, αναπτύσσεται το Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων και στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το αγροτικό ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε, οι πληρωμές προς τους αγρότες για το 2025 ανέρχονται σε 3,82 δισ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα.

Ακόμα, διευκρίνισε ότι σημειώθηκε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024. Οι καταβολές ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από επιστολή που απεστάλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις. Παράλληλα, εξήγησε πως τα επιπλέον ποσά που θα διατεθούν το 2025 προέρχονται από τον ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα στήριξης.

«Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα και την στήριξη του εισοδήματος των αγροτών», είπε ακόμη και συμπλήρωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα και οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί «τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε πως «για μερικές χιλιάδες υποθέσεις τα στοιχεία έχουν ήδη δεσμευθεί από την Οικονομική Αστυνομία ενώ μερικές χιλιάδες ΑΦΜ επίσης έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις»

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «7.004 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί ήδη από την Οικονομική Αστυνομία και έχουν γίνει καταλογισμοί. 3.000 περιπτώσεις ελέγχονται από την ΑΑΔΕ για διαφορές με το E9 ενώ ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει άλλες περιπτώσεις για την ακρίβεια των δηλώσεων».

Τα αιτήματα των αγροτών και η θέση της Κυβέρνησης

Αγρότες και κυβέρνηση βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έχει ήδη δώσει απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων.

Συνολικά, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, έχουν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από τους αγρότες προς το υπουργείο, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει. Αναφέρει, ότι τα 16 από αυτά έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει ότι 7 από τα αγροτικά αιτήματα είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου, χαρακτηρίζει βασική μεταρρύθμιση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω αυξημένης αξιοπιστίας με θετική αποδοχή από την Κομισιόν και διευκρινίζει ότι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εφικτή, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η πρόταση Μητσοτάκη για τη διακομματική επιτροπή

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημειώνει ότι η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Τι αναφέρει ο Κώστας Τσιάρας

Με την σειρά του ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε πόρο για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. «Το μείζον πρόβλημα είναι η οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος του πρωτογενούς τομέα» για την αγροτική παραγωγή, με διάλογο για τη νέα ΚΑΠ, την κατάρτιση και την κλιματική κρίση, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία. Αν κάποιος προτείνει κι άλλα μέτρα, να τα καταθέσει κοστολογημένα.

Ο Κώστας Τσίαρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέτει επί τάπητος τη συμφωνία της Mercosur. Διευκρινίζει δε, ότι θα προστατευθούν τα προϊόντα ΠΟΠ.

1. Για συμφωνία ΕΕ–Mercosur υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. 2. Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες του Mercosur ανέρχονται σε 34 εκατ ευρώ 3. 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ θα προστατεύονται από απομιμήσεις (π.χ. φέτα, ελαιόλαδο, κρίκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου)- άρα υπάρχει δυνατότητα για πώληση σε υψηλότερες τιμές. 4. Διεκδικούμε – Σαφείς και λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης. – Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή. – Εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην πράξη 5. Τις ρήτρες διασφάλισης στο πλαίσιο Κανονισμού της ΕΕ που ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ΜΟΝΟ οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. 6. Επιπλέον διεκδικούμε την ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα των αγροτών • Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. • Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα. • Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού. • Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί

Παπαστεργίου: Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα

Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το νέο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης, το οποίο στοχεύει να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια σχετικά με την προέλευση των ελληνικών προϊόντων. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σαφής αναγραφή της προέλευσης, γεγονός που δημιουργούσε ασάφειες στην αγορά.

Με την εφαρμογή του συστήματος, κάθε ελληνικό προϊόν θα διαθέτει μοναδικό barcode, το οποίο θα το συνοδεύει σε όλη τη διαδρομή του, από το χωράφι έως το ράφι. Έτσι, θα είναι δυνατό να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο κωδικό.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή Agro-Verify

Μητσοτάκης: 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ στον αγροτικό τομέα – «Ουσιαστικό βήμα στήριξης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η πρόταση αυτή, όπως τονίζει, ενισχύει τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη και συμβάλλει στη στήριξη των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα συνεχίζει να προωθεί μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την εθνική προτεραιότητα.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του.