Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν απογοήτευση και δυσαρέσκεια σχετικά με τα σημερινά μέτρα και εξαγγελίες της κυβέρνησης, με εκπροσώπους τους να δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι «είναι στο ίδιο έργο θεατές».

Παράλληλα οι αγρότες διευκρινίζουν ότι δεν αποκλείουν τον διάλογο, ωστόσο επισημαίνουν ότι τις τελικές τους αποφάσεις θα τις λάβουν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού και τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας.

Μέχρι το βράδυ αναμένεται να υπάρξει οριστική απάντηση όλων των μπλόκων της χώρας.

Απογοητευμένοι οι αγρότες από την Λάρισα

Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι αγρότες από την Λάρισα, μετά την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης του πρωτογενή τομέα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το onlarissa, που φιλοξένησε δηλώσεις των αγροτών αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.

Ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς σημείωσε μεταξύ άλλων πως «αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ακούσαμε κάτι ουσιαστικό. Δεν ακούσαμε κάτι για το μέλλον το δικό μας, για τους κτηνοτρόφους. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Δε λέμε κάτι που δεν είναι λογικό. Σήμερα σφάζεται ένα κοπάδι 1000 πρόβατα στα Φάρσαλα. Πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα; Τα μέτρα βιοασφάλειας είναι μέτρα για να λιγοστέψουν οι πιθανότητες να κολλήσουν τα ζώα. Έχουν θανατωθεί πάνω από 500.000 ζώα, είναι 2.500 οικογένειες στο δρόμο».

Η αντίδραση των αγροτών στην νέα εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Σε ότι αφορά τη νέα παραγγελία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε οι εισαγγελείς όλης της χώρας να παρέμβουν άμεσα με σκοπό την διακρίβωση αδικημάτων «σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς», ο κτηνοτρόφος Λάμπης Λουκίσας από την Αχαΐα είπε σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Τα έχουμε, είπε, ξανακούσει αυτά και τις φοβέρες και τις απειλές.Οι υπόλοιποι και οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές και οι αστυνόμοι είναι Έλληνες και θα βάλουν το μεσημέρι στο τραπέζι για τα παιδιά τους προϊόντα ελληνικά. Γι’ αυτά αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε αλλά δυστυχώς απογοητευόμαστε», κατέληξε ο κτηνοτρόφος.