Mέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις από τους αγρότες σχετικά με το αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, έπειτα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Την ίδια ώρα, 18 αγροτικά μπλόκα και συνεταιρισμοί ζητούν, με επιστολή τους, την έναρξη διαλόγου με τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες φαίνεται πως έχουν ήδη καταλήξει στη στάση που θα κρατήσουν. Όπως μεταδίδει, συνολικά 18 αγροτικοί σύλλογοι και μπλόκα απευθύνουν επιστολή προς τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, με την οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.