Οι μέρες μετράνε αντίστροφα για τους γονείς που θέλουν να εξασφαλίσουν το Επίδομα Παιδιού Α21 για το 2025. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα κλείσει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00, και όσοι δεν προλάβουν θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα για τις έξι δόσεις που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μέσα από τους λογαριασμούς Taxisnet, ενώ το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα. Πρόκειται για μια ευκαιρία που οι γονείς δεν πρέπει να αφήσουν να πάει χαμένη, καθώς η καταβολή θα είναι αναδρομική και θα λάθουν έξι δόσεις για όλο το 2025 και θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Έπειτα, η νέα περίοδος αιτήσεων ξεκινά τον Μάρτιο του 2026.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2025 και από το οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας για κάθε παιδί, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά αυτόματα. Σε περίπτωση ασυμφωνιών, απαιτείται η επισύναψη σχετικού δικαιολογητικού.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά· η απλή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη.

Πληρωμή και επόμενη περίοδος

Για όσους υποβάλουν την αίτηση έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, η πληρωμή του επιδόματος για το 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τον Μάρτιο του 2026 για τις αιτήσεις που αφορούν το επίδομα του επόμενου έτους.

Ποσά ανά παιδί

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το ποσό διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ μηνιαίως.

Το μέγιστο ποσό ανά οικογένεια είναι: 70 ευρώ για ένα παιδί, 140 ευρώ για δύο παιδιά και 280 ευρώ για τρία παιδιά.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Τα παιδιά πρέπει να φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως το Γυμνάσιο. Για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξής όρια για τη λήψη του μέγιστου ποσού:

Ένα παιδί: έως 10.500 ευρώ

Δύο παιδιά: έως 12.000 ευρώ

Τρία παιδιά: έως 13.500 ευρώ

Τέσσερα παιδιά: έως 15.000 ευρώ

Υπολογισμός του ποσού

Η ΑΑΔΕ αντλεί αυτόματα τα εισοδήματα όλων των μελών της οικογένειας από τις φορολογικές δηλώσεις και υπολογίζει το συνολικό ποσό μέσω της πλατφόρμας Α21. Το τελικό ποσό αφορά το σύνολο της οικογένειας χωρίς να αναγράφεται η εισφορά κάθε μέλους ξεχωριστά.