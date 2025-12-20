Από το απόγευμα της 22ας Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ. Από τις 23 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη του ποσού από τα τραπεζικά ταμεία.

Παράλληλα, στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί ένας σημαντικός «αναδρομικός μποναμάς» σε όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την πληρωμή της πέμπτης δόσης, στα τέλη Νοεμβρίου, και έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών θα λάβει συγκεντρωτικά και τις έξι δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21, καλύπτοντας έτσι όλο το έτος.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται κατατεθειμένες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το Επίδομα Παιδιού και τις προϋποθέσεις χορήγησής του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, όπου παρέχονται πληροφορίες για όλα τα επιδόματα και τις παροχές.

Νέα ρύθμιση για νωρίτερες πληρωμές

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025, θεσπίζεται η δυνατότητα οι πληρωμές επιδομάτων, παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ να πραγματοποιούνται νωρίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται – όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η νέα ρύθμιση αφορά όλες τις παροχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, το Επίδομα Γέννησης, το Επίδομα Παιδιού και τις υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις και τακτικές παροχές που καταβάλλονται μέσω του ΟΠΕΚΑ.