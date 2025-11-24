Το 2025 φτάνει στο τέλος του και φέρνει μαζί του δύο σημαντικές πληρωμές για το επίδομα παιδιού. Η πρώτη είναι η πέμπτη δόση που θα καταβληθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Μαζί με αυτή, όσοι δεν είχαν λάβει πλήρως τα προηγούμενα ποσά θα πάρουν και τα αναδρομικά τους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, θα ακολουθήσει η έκτη και τελευταία δόση για φέτος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των πληρωμών και εξασφαλίζοντας ότι όλες οι οικογένειες που έχουν δικαίωμα στο επίδομα θα το λάβουν.

Σημαντικό είναι ότι για να καταβληθεί το ποσό, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί και εγκριθεί οριστικά. Αιτήσεις που έχουν μείνει σε «προσωρινή» μορφή, δηλαδή σε πρόχειρη αποθήκευση, δεν γίνονται δεκτές.

Όσοι καθυστερήσουν, δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς υπάρχει τελευταία ευκαιρία να λάβουν το επίδομα για το 2025. Η καταβολή αυτή θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Η πλατφόρμα Α21 παραμένει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις της πέμπτης δόσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις και για τυχόν τροποποιήσεις.