Το τελευταίο δίμηνο του 2025 φέρνει διπλή πληρωμή για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού (Α21).

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου καταβάλλεται η πέμπτη δόση του επιδόματος, μαζί με αναδρομικά ποσά για όσους υπήρξαν εκκρεμότητες.

Λίγο αργότερα, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, θα ακολουθήσει και η έκτη και τελευταία δόση της χρονιάς.

Μια μικρή υπενθύμιση! Για να εγκριθεί η ενίσχυση, η αίτηση πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί. Όσες αιτήσεις έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει προσωρινά κλείσει, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πέμπτης δόσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ξανανοίξει για νέες αιτήσεις.

Τέλος, οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025, που συνήθως υποβάλλουν αιτήσεις προς τα τέλη της περιόδου, αναμένεται να πληρωθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026.